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В Самаре реализуют пилотный проект по соучаствующему проектированию международного межвузовского кампуса

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инициативы студентов, преподавателей, научного сообщества, бизнеса, горожан будут учтены проектировщиками объекта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Решение о проведении пилотного проекта по соучаствующему проектированию в Самаре было принято по итогам стратегических сессий по реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов". Они прошли с 20 по 22 апреля и с 26 по 28 апреля в Институте научной информации по общественным наукам РАН в Москве.

Глава минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что совместное проектирование позволит горожанам, студентам, преподавателям, научному сообществу и бизнесу участвовать в проектировании кампуса в регионе.

"Реализация такого масштабного проекта, как современный университетский кампус, невозможна без детальной проработки и учета мнения не только профессионального сообщества, но и мнения граждан. Соучаствующее проектирование позволит вовлечь заинтересованные стороны и совместно определить цели и задачи развития регионов, выявить истинные потребностей людей", - отметил глава минобрнауки России Валерий Фальков.

На стратегических сессиях минобрнауки России 20-22 и 26-28 апреля 2023 года представителями регионов были обозначены новые вызовы в концепциях создания кампусов. Для помощи в реализации проектов министерство привлечет участников программы подготовки высшего резерва управленческих кадров, которую реализует Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Содержание проектных инициатив, формируемых командами программы подготовки высшего резерва управленческих кадров, будет использовано при подготовке региональных проектов по созданию в России современных кампусов.

Напомним, создание сети современных кампусов в стране ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. И направлено на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Ранее были проведены два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году - восемь проектов, в 2022 году - девять проектов). Современная университетская инфраструктура появится в Томске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Новосибирске, Уфе, Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на федеральной территории Сириус. Это позволит создать более 61 тысяч мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, молодых преподавателей и ученых.

В Самаре проект кампуса разрабатывается под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.

"Самарский университет им. Королева как один из основных интересантов обязательно включится в процесс соучаствующего проектирования. Чем детальнее будет проработано техническое задание на проектирование, тем вероятнее, что будущий кампус будет отвечать потребностям тех людей, которые будут жить и работать на его территории, и тем эффективнее будет отдача от инвестиций в данный проект", - прокомментировал ректор университета Владимир Богатырев.

"Инициатива о совместном проектировании кампуса в Самаре мне кажется очень своевременной. Я уверен, что у студентов и их преподавателей много идей по поводу реализации этого проекта. Ведь они, как никто другой, знают, как должно выглядеть место, в котором будет удобно и комфортно учиться и работать", - считает студент 3 курса механико-математического факультета Самарского университета им. Королева Владимир Мартынов.

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