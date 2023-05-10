Театр оперы и балета завершит сезон балетом Александра Глазунова "Раймонда"

В Самаре 17, 18 и 24 июня театр оперы и балета в завершение 92-го театрального сезона представит премьеру балета "Раймонда" Александра Глазунова.
Новую постановку и хореографическую редакцию представит известный балетмейстер-реставратор, художественный руководитель балета Юрий Бурлака. Сценарий русско-французской писательницы и журналистки Лидии Пашковой основан на средневековой легенде о девушке, ожидающей своего возлюбленного из рыцарского похода. Средневековые сюжеты были очень популярны в России конца XIX века. Огромный интерес к той эпохе проявлял и композитор Александр Глазунов. Несмотря на работу над Шестой симфонией, он с большим энтузиазмом взялся за создание музыки к балету.
Мировая премьера "Раймонды" в постановке балетмейстера Мариуса Петипа состоялась 7 января 1898 г. в Мариинском театре. Для композитора Александра Глазунова она стала первым опытом обращения к жанру балета, а для Мариуса Петипа - последней большой работой.
В 1900 г. балетмейстер Александр Горский совместно с Иваном Хлюстиным, взяв за основу хореографию Петипа, представил премьеру "Раймонды" в Большом театре, а в 1908 г. он создал собственную оригинальную постановку балета. Именно эту хореографическую версию увидят самарские зрители.
В балете противопоставлены два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и варварский мир необузданных эмоций Абдерахмана и его свиты. Вторжение этого дикого, страстного начала в тихую жизнь романтичной девушки идеализированного Средневековья становится источником драматургического конфликта.
Балетмейстер-постановщик - художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича, заслуженный артист России Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича Евгений Хохлов. Художник-постановщик, художник по костюмам - народный художник России Вячеслав Окунев. Художник по свету - лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" (2018, 2019) Александр Наумов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.