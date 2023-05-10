Театр оперы и балета завершит сезон балетом Александра Глазунова "Раймонда"

В Самаре 17, 18 и 24 июня театр оперы и балета в завершение 92-го театрального сезона представит премьеру балета "Раймонда" Александра Глазунова.

Новую постановку и хореографическую редакцию представит известный балетмейстер-реставратор, художественный руководитель балета Юрий Бурлака. Сценарий русско-французской писательницы и журналистки Лидии Пашковой основан на средневековой легенде о девушке, ожидающей своего возлюбленного из рыцарского похода. Средневековые сюжеты были очень популярны в России конца XIX века. Огромный интерес к той эпохе проявлял и композитор Александр Глазунов. Несмотря на работу над Шестой симфонией, он с большим энтузиазмом взялся за создание музыки к балету.

Мировая премьера "Раймонды" в постановке балетмейстера Мариуса Петипа состоялась 7 января 1898 г. в Мариинском театре. Для композитора Александра Глазунова она стала первым опытом обращения к жанру балета, а для Мариуса Петипа - последней большой работой.

В 1900 г. балетмейстер Александр Горский совместно с Иваном Хлюстиным, взяв за основу хореографию Петипа, представил премьеру "Раймонды" в Большом театре, а в 1908 г. он создал собственную оригинальную постановку балета. Именно эту хореографическую версию увидят самарские зрители.

В балете противопоставлены два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и варварский мир необузданных эмоций Абдерахмана и его свиты. Вторжение этого дикого, страстного начала в тихую жизнь романтичной девушки идеализированного Средневековья становится источником драматургического конфликта.

Балетмейстер-постановщик - художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича, заслуженный артист России Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича Евгений Хохлов. Художник-постановщик, художник по костюмам - народный художник России Вячеслав Окунев. Художник по свету - лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" (2018, 2019) Александр Наумов.