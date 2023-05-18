В Тольятти наградили победителей конкурса "Профессионалы"

В Тольятти на базе колледжа технического и художественного образования (КТиХО) 16 мая наградили тольяттинских победителей и призеров регионального этапа первого Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соревнования проходили в Самарской области с 21 по 30 апреля на базе 17 образовательных организаций. В основной категории выбирали лучших по 50 компетенциям — в конкурсе приняли участие 329 студентов программ среднего профессионального образования. В категории "Юниоры" конкурировали 47 школьников до 14 лет.

"Чемпионатное движение объединило талантливых, энергичных и трудолюбивых школьников, студентов техникумов и колледжей, которые ярко проявляют себя в учебе, творчестве, общественной жизни, — обратился к победителям в режиме ВКС министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Чемпионаты профессионального мастерства — один из элементов нового подхода подготовки будущих специалистов. Участие в них дает молодежи уникальный опыт, который поможет построить крепкий фундамент для будущей карьеры. В Год педагога и наставника хочу выразить особую благодарность экспертам, преподавателям, тренерам и наставникам, кто помогал конкурсантам подготовиться и принять участие в чемпионатах, кто бескорыстно делился с молодыми своим творчеством, своими уникальными идеями, своим профессионализмом. Самарская область всегда славилась профессионалами, мастерами своего дела, и сегодня они как никогда важны для страны, для экономики, для общества. Уверен, по итогам региональных этапов чемпионата будет сформирована сильная команда, которая достойно представит Самарскую область в финале национального чемпионата. Хочу каждому пожелать уверенности в себе и успехов в достижении поставленных целей. Болеем за вас и ждем новых побед".

В профессиональных состязаниях принимали участие 104 тольяттинца, 49 из них стали победителями и призерами. Это студенты девяти образовательных учреждений (ТСПК, КТиХО, ТИПК, ТКСТП, ТМК, ТПК, ТСЭК, ТЭТ, ТХТК, КВУиТ), ученики четырех школ (МБУ № 16, 21, 47, 48) и АОО ВО "ИНСТИТУТ НАПРАВО.РУ".

Участники соревновались в компетенциях различных направлений — в их числе графический дизайн, дошкольное воспитание, малярные и декоративные работы, облицовка плит, слесарные работы, сухое строительство, 3D моделирование, агрономия и многие другие. Все они сегодня востребованы на предприятиях региона.

"Для того чтобы быть счастливым, очень важно обрести профессию, которая будет радовать тебя всю жизнь, — обратился к конкурсантам глава Тольятти Николай Ренц. — Такую, которая приносит удовлетворение каждый день, позволяет совершенствоваться, обретать новые компетенции, знания и достижения. Этого можно достичь только тогда, когда делаешь свою работу хорошо, качественно и сам радуешься своим результатам. Поверьте, ваше участие в конкурсе дорогого стоит. Спасибо вам за выбор, за смелость, за то, что дерзнули и стали победителями! Не сомневаюсь, что ваш выбор сделает вас действительно счастливыми людьми. Искренне благодарю ваших родителей за то, что они заложили в вас стремление к развитию, и от всей души желаю вам здоровья, радости и успехов! Поздравляю вас!".

Победителей и призёров наградили медалями и дипломами регионального этапа, также они получили возможность пройти стажировку в одной из компаний-партнеров. Некоторым предложили трудоустроиться — например, в типографию "Арт-Принт", рекламное агентство "АртЭра", агентство событий "Премиум Арт", на производство "Фабрика-Красок".

Влада — одна из победительниц, студентка третьего курса отделения дизайна КТиХО. Она принимала участие в компетенции "Визуальный мерчандайзинг". Согласно заданию, девушка создала витрину для продукции компании "Тольяттимолоко" под конкретную целевую аудиторию — семью, которая любит активно отдыхать на природе.

"В чемпионате мне предложила поучаствовать мой куратор, — поделилась впечатлениями Влада. — Нам пришлось подготовиться к соревнованиям за короткий срок, работать с новым материалом, делать что-то новое для себя. Это интересный процесс, который тебя захватывает, и хочется делать еще и еще. Да, сложность в том, что, несмотря на компанию единомышленников, ты испытываешь определенное волнение. Но тут главное — отключиться и делать то, что умеешь. И тогда все получится!".

Победители регионального этапа примут участие в отборочных соревнованиях, которые состоятся в июне — июле 2023 года на территории различных субъектов РФ при методической поддержке Федерального оператора и ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования". Осенью победители представят Самарскую область в финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Финалисты по наиболее востребованным компетенциям встретятся на Чемпионате по профессиональному мастерству "Профессионалы" в Санкт-Петербурге.