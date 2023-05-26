В выходные в Самарской области ожидаются дожди с грозами

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз на ближайшие дни. С 27 по 29 мая в Самарской области пройдут дожди и грозы.

В пятницу, 26 мая, в Самаре переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9…14 м/с. Температура воздуха +30…+32 °C

27 числа в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °C, днем +28…+33 °C.

В воскресенье, 28 мая, в Самарской области прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +16…+21 °C. Днем осадки сохранятся, местами ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха составит +28…+33 °C.

В начале следующей недели также будет дождливо. 29 мая и ночью и днем пройдут кратковременные дожди. Ветер Северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +26…+31 °C, местами до 21°С.