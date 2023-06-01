Самарская область примет участие в форуме "Производительность 360"

20 и 21 июля 2023 года в Казани пройдёт V федеральный форум "Производительность 360". В первый день мероприятия будут работать 12 сессий и зона "Экспо", где будут демонстрироваться цифровые решения для повышения эффективности бизнеса. На форуме будет представлена и Самарская область.
В послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области 30 мая 2023 года губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность цифровых решений в сфере повышения эффективности бизнеса: "Сегодня мы видим, как идет структурная перестройка и модернизация экономики. Ее переориентация на новые рынки и технологии, не зависящие от западных санкций. А этого можно добиться только за счет поддержки инноваций, развития приоритетных кластеров и секторов экономики, повсеместного внедрения цифровых технологий".
Оператором национального проекта является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК СО).
"Оптимизируя процесс производства, нельзя не оптимизировать смежные процессы. Поэтому мы разработали тренинг "Фабрика офисных процессов", в ходе которого получают не только теоретические знания бережливого производства, но и практический опыт применения цифровизации в офисе", — рассказывает руководитель РЦК СО Константин Серов.
Команда РЦК Самарской области и представители предприятий — участников национального проекта "Производительность труда" будут представлять регион на V федеральном форуме "Производительность 360".
Собственники и руководители компаний-участников нацпроекта "Производительность труда", который курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, поделятся опытом внедрения технологий бережливого производства в ключевых отраслях экономики страны. В том числе в машиностроении, металлургии, транспорте, сельском хозяйстве, сфере информационных технологий и других областях.
"Нацпроект "Производительность труда" обладает особым значением для экономики. Сокращая издержки и оптимизируя бизнес-процессы на предприятиях по всей стране, мы повышаем эффективность труда, даём возможность предприятиям зарабатывать больше. В результате у бизнеса появляются средства на развитие, расширение производства, а значит, растёт и предложение на рынке", — отмечает министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.
Сегодня более 4700 предприятий из всех регионов страны повышают свою эффективность благодаря применению бережливых методик. Показатель производительности труда у предприятий-участников нацпроекта в среднем на 5% больше, чем у таких же компаний за периметром проекта. Благодаря этому их прибыль выросла на 61 млрд рублей.
"Тематика форума сконцентрирована на актуальной повестке — внедрении самых эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращивании объемов производства, выхода на новые рынки. На площадке соберутся компании-лидеры, которые доказали свою эффективность, чей опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать", — рассказал генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон.
Организаторами форума выступают минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке правительства республики Татарстан.
Вся информация, программа форума и приём заявок от участников — на официальном сайте мероприятия.
Последние комментарии
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Радует...
Ну если Стафеев то кирдык центру. Кадровый голод однако)
Во время моратория на проверки это важно...
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.