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Самарская область примет участие в форуме "Производительность 360"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 и 21 июля 2023 года в Казани пройдёт V федеральный форум "Производительность 360". В первый день мероприятия будут работать 12 сессий и зона "Экспо", где будут демонстрироваться цифровые решения для повышения эффективности бизнеса. На форуме будет представлена и Самарская область.

В послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области 30 мая 2023 года губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность цифровых решений в сфере повышения эффективности бизнеса: "Сегодня мы видим, как идет структурная перестройка и модернизация экономики. Ее переориентация на новые рынки и технологии, не зависящие от западных санкций. А этого можно добиться только за счет поддержки инноваций, развития приоритетных кластеров и секторов экономики, повсеместного внедрения цифровых технологий".

Оператором национального проекта является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК СО).

"Оптимизируя процесс производства, нельзя не оптимизировать смежные процессы. Поэтому мы разработали тренинг "Фабрика офисных процессов", в ходе которого получают не только теоретические знания бережливого производства, но и практический опыт применения цифровизации в офисе", — рассказывает руководитель РЦК СО Константин Серов.

Команда РЦК Самарской области и представители предприятий — участников национального проекта "Производительность труда" будут представлять регион на V федеральном форуме "Производительность 360".

Собственники и руководители компаний-участников нацпроекта "Производительность труда", который курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, поделятся опытом внедрения технологий бережливого производства в ключевых отраслях экономики страны. В том числе в машиностроении, металлургии, транспорте, сельском хозяйстве, сфере информационных технологий и других областях.

"Нацпроект "Производительность труда" обладает особым значением для экономики. Сокращая издержки и оптимизируя бизнес-процессы на предприятиях по всей стране, мы повышаем эффективность труда, даём возможность предприятиям зарабатывать больше. В результате у бизнеса появляются средства на развитие, расширение производства, а значит, растёт и предложение на рынке", — отмечает министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Сегодня более 4700 предприятий из всех регионов страны повышают свою эффективность благодаря применению бережливых методик. Показатель производительности труда у предприятий-участников нацпроекта в среднем на 5% больше, чем у таких же компаний за периметром проекта. Благодаря этому их прибыль выросла на 61 млрд рублей.

"Тематика форума сконцентрирована на актуальной повестке — внедрении самых эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращивании объемов производства, выхода на новые рынки. На площадке соберутся компании-лидеры, которые доказали свою эффективность, чей опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать", — рассказал генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон.

Организаторами форума выступают минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке правительства республики Татарстан.

Вся информация, программа форума и приём заявок от участников — на официальном сайте мероприятия.

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