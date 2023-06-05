В День России на самарской земле будут гостить дети из Луганска

С 5 по 13 июня в Самарской области гостят 30 детей из приграничных территорий Луганской Народной Республики.

Многие старшеклассники общеобразовательных организаций Кировска и Первомайска впервые покидают родные города с момента эскалации.

Среди тех, кто прибыл в путешествие, отличники учёбы, победители и призёры школьных предметных олимпиад, активисты и участники "Юнармии". Есть и ребята, чьи родители являются участниками специальной военной операции на Донбассе, а также те, отцы которых погибли как герои, защищая рубежи нашей Родины.

Поездка ребят с Донбасса стала возможной благодаря Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий. Речники организовали проезд, проживание и питание ребят. Ещё планируют провести обширную культурную программу с посещением судостроительного и судоремонтного завода ЗАО "Нефтефлот", водными прогулками на скоростных судах "Валдай", а также просмотром красочного салюта в День России.

"К сожалению, школьная жизнь этих детей никогда не была мирной. Многие из них пошли в первый класс тогда, когда Украина уже начала кровавую вооруженную агрессию против народа Донбасса, и вместе с цифрами и буквами учились правилам безопасности при обстрелах. Но, несмотря на все трудности обучения в военное время, они смогли показать отличные результаты в учёбе, находят в себе смелость и силы быть активными участниками школьной жизни, мечтают и строят планы на мирное будущее. Здорово, что мы сможем провести с ребятами немного времени и отвлечь их от тягот и лишений войны", — рассказал генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Сергей Фофанов.