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Государство и Бизнес Экономическая политика

В ТОР "Тольятти" построят производство огнеупорных материалов

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 июня подписано соглашение между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, администрацией Тольятти и новым резидентом территории опережающего развития "Тольятти".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Инвестор планирует запустить производство огнеупорных материалов для применения в разных отраслях промышленности. Эти изделия способны выдерживать длительные механические, термические и химические воздействия без существенного нарушения функциональных свойств при эксплуатации и имеют огнеупорность не ниже 15800С.

Создание лучших условий для инвесторов — одна из главных задач в работе управленческой команды региона и губернатора Дмитрия Азарова. В своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона губернатор отметил, что благодаря режиму ТОР в регионе сегодня реализуют свои проекты 80 инвесторов. "Уже дополнительно создано 10  тысяч рабочих мест. Запущено более 50  производств", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

На будущем предприятии нового резидента планируется выпускать высококачественную, конкурентоспособную и экспортно ориентировочную продукцию. Здесь будут созданы более 100 новых рабочих мест.

"Режим территории опережающего развития действует в двух городах Самарской области — Тольятти и Чапаевске — и позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты. Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры. Для горожан приход новых инвесторов — это, в первую очередь, создание рабочих мест, возможность работать, не уезжая из родного города, а также налоги, которые идут на развитие социальной сферы", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня резидентами ТОР "Тольятти" являются 64 компании, которые уже инвестировали в создание своих производств 28,9 млрд рублей и создали свыше 9000 новых рабочих мест. Более 2 млрд рублей эти компании выплатили налогов в консолидированный бюджет региона.

В Самарской области активно развивается еще одна территория опережающего развития, в Чапаевске. Резидентами этой ТОР являются 12 компаний, которые планируют вложить в создание своих предприятий 11,6 млрд рублей и создать 4,2 тысячи новых рабочих мест.

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