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Баскетбол Спорт

Молодежную команду БК "Самара" возглавил Александр Полинкевич

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым главным тренером молодежной команды БК "Самара" назначен Александр Полинкевич, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: БК Самара

Он работает в структуре баскетбольного клуба "Самара" с 2011 года. Вместе с мужской командой Полинкевич прошел путь от дебюта в Суперлиге до двух чемпионств и двух побед в Кубке России, а в сезоне-2022/2023 помог ей освоиться в Единой лиге ВТБ.

С осени 2021 г. Полинкевич входит в тренерский штаб национальной сборной России.

Работа с "Самарой-2" станет первым для него опытом самостоятельной работы.

"Я рад предоставленной возможности работать с молодыми и перспективными игроками в Самаре. И благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Я хорошо знаком с тренерами и игроками юношеской и молодежной команд, поскольку следил за их выступлениями и результатами и вообще за молодежью в структуре клуба. Уверен, что работа будет интересной и продуктивной как для меня, так и для команды. Постараюсь применить опыт, полученный за многие сезоны работы в мужском баскетболе вместе с опытными тренерами, плюс использовать современные идеи и тенденции баскетбола. Смотрите игры, при возможности приходите на игры, поддерживайте парней — для них это большая мотивация!", — заявил Александр Полинкевич.

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