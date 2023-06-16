Участник СВО из Самарской области удостоился звания "Герой России"

Тольяттинцу, старшему сержанту Виталию Красному присвоили звание Героя России. Об этом сообщила супруга командующего 2-й гвардейской армией Екатерина Колотовкина.
"Он уничтожил 8 БМП-2, 2 БТР-80 и 3 танка, а также несколько сотен наемников и националистов ВСУ, захватил 18 офицеров, 5 единиц военной техники и 7 образцов иностранного вооружения, — рассказала она. — От всего сердца поздравляю Виталия Краснова и его семью. Мы гордимся своим земляком. Благодарим за подвиг и службу! Слава Герою России!".
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.