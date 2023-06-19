"MIXXовать легко!": в Теле2 рассказали о новых сервисах и проектах

Трэвел-проекты, открытые коворкинговые пространства, кинотеатры под открытым небом, поддержка спортивных событий и целый коктейль необычных предложений — Tele2 много лет реализует лайфстайл-проекты на территории Приволжья, активно развивая экосистему партнерств и выходя за рамки предоставления только телеком-услуг.
"С Tele2 MIXXовать легко!" — решили в компании, открывая летний сезон MIXXом ярких проектов и инициатив. "MIXX — в переводе значит смешение. Смешение жанров и инициатив, выбор необходимого и сочетание удобного — каждый пользователь Теле2 может замиксовать наши услуги в нужной для себя пропорции", — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона "Волга" Надежда Анзонгер.
"Mixxʼовать это лето по другим правилам с Tele2" — зрительный образ нового похода к жизни был представлен клиентам на встрече в легендарном коктейль-баре "Редакция Числа" на ул. Ленинградской, 77. Встреча состоялась накануне прошедших выходных, 16 июня.
Под руководством профессионального бармена Даниила Люблинского гости дегустировали самые летние коктейли и обсуждали планы на лето, а также узнали главные лайфстайл-инициативы лета от Теле2, попутно разведав и некоторые секреты — как пользоваться скидками компании с максимальной выгодой для себя.
В теплой неформальной обстановке представители Теле2 рассказали о новой цифровой подписке MIXX, в которую входит около 20 опций. Подписка незаменима летом, в ней идеально замиксованы самые востребованные сервисы.
Электронные книги Литрес, VK Музыка, онлайн-кинотеатр Wink с тысячами фильмов и сериалов. Сейчас в топе видеоконтент Азии и особенно Южной Кореи. Можно сказать, что это общемировой тренд, он связан с влиянием и популярностью K-POP культуры и проектов IDOL. Безлимитные мессенджеры и соцсети, "Двойная защита", "Страховка остатков", "SMS-фильтр", а также дополнительный пакет трафика 50 ГБ.
Все это доступно в MIXX — по единой подписке с одного аккаунта за один клик, не придется путаться и вспоминать, когда продлевать и оплачивать фильмы, книги или музыку. Удобство сервиса оценили не только клиенты Теле2, поэтому MIXX подключают и абоненты других операторов, а стоимость оплачивают с банковской карты.
Число подключений к MIXX Tele2 растет с каждым месяцем. Так, в Самаре оно увеличилось на 22% по сравнению с апрелем, причем 53% абонентов пришли в салоны связи, 47% использовали личный кабинет.
В Tele2 уверены, что будущее — за расширением пакетных предложений, которые удобны и выгодны клиенту. Если лето не балует, за окном дожди и холодно, то самое время налить горячий чай и прогуляться по музеям виртуально. Или посвятить время интересному сериалу, или компьютерным играм. Поэтому без домашнего интернета никак не обойтись.
Домашний интернет можно добавить к действующему тарифу мобильных услуг. Скорость интернета абонент тоже выбирает самостоятельно из 3-х предложенных вариантов. При этом оплачивать услуги можно единой суммой в один клик. Стоимость домашнего интернета Tele2 в Самаре от 450 рублей.
В компании подготовили и сюрприз: 3 месяца бесплатно при первом подключении домашнего интернета.
Чаще всего клиенты оформляют заявки на подключение в салонах связи Tele2 — там можно лично пообщаться с консультантом и получить ответы на все вопросы. Хотя заявку можно оформить также онлайн самостоятельно — в мобильном приложении и на сайте Tele2.
"Клиенты все больше интересуются услугой. Только с января 2023 года число подключений в регионе выросло в 12 раз. Процент конверсии из заявок на подключение в собственно подключения тоже растет. Это говорит о том, что наш продукт привлекателен, и мы надеемся, что он будет в полной мере оценен активной цифровой аудиторией", — поделилась Надежда Анзонгер.
С началом лета лайфстайл-инициативы от Теле2 только набирают обороты. Креативный подход повышает лояльность клиентов и партнеров и дарит массу приятных эмоций. Кроме того, стратегия "других правил" Tele2 как всегда позволит участникам сделать любое мероприятие еще ярче и интереснее.
Так, например, при поддержке Теле2 в минувшие выходные в Самаре прошло одно из самых масштабных спортивных событий этого лета в стране — триатлон IRONSTAR. Оператор обеспечил онлайн-трансляцию и показал в прямом эфире, как спортсмены проходят этапы состязаний, а также помог атлетам сделать эффектные фото на память после преодоления дистанций.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???