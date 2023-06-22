ВТБ и Bosco запускают совместную программу лояльности для своих клиентов

Состоятельные клиенты ВТБ смогут стать участниками программы лояльности группы компаний Bosco di Ciliegi. В зависимости от категории карты банка скидки и бонусы в магазинах, кафе и ресторанах сети составят от 10 до 15%. Условия действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи и Калуге.

Клиентам Bosco, держателям Черешневых карт и карт Bosco Prive, станет доступно бесплатное годовое обслуживание в рамках пакета услуг Private Banking ВТБ.

Для клиентов Private Banking ВТБ станет доступна Черешневая карта Bosco, по которой от суммы покупки начисляется до 15% бонусов (эквивалент 1 рублю) или предоставляется скидка до 15%. Владельцам пакета "Привилегия" ВТБ будут предложены аналогичные условия — бонусы и скидки до 10% по Золотой карте Bosco.

Бонусы начисляются и списываются при покупках в монобрендовых магазинах женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также в мультибрендовых магазинах Bosco, Bosco Sport & Fresh, парфюмерно-косметических магазинах Articoli, Bosco Outlet. Начисленные бонусы можно потратить в магазинах сети Bosco с 15-го дня после даты покупки при расчетах за последующие покупки в размере не более 50% от стоимости товара. Скидки предоставляются в магазинах ювелирно-часового направления Sublime, ресторанах Bosco Cafe, магазинах цветов Bosco Fiori и стоматологической Bosco Clinica.

Клиенты Bosco — держатели Черешневых карт и карт Bosco Prive — смогут воспользоваться пакетом "Прайм+", который предполагает комплексное индивидуальное обслуживание в рамках финансовых и нефинансовых сервисов ВТБ, доступ к расширенной программе лояльности, включая безлимитные проходы в бизнесы залы аэропортов и ж\д вокзалов в России и за рубежом, а также к услугам Семейного финансового офиса.

"Традиционно ВТБ предлагает не только развитую продуктовую линейку, но и концептуальный подход к наполнению программ лояльности. Lifestyle коллаборация с крупными премиальными брендами позволяет нашим клиентам максимально выгодно использовать финансовые и нефинансовые услуги. Мы начинаем сотрудничать с группой компаний Bosco, в сети которой представлены ведущие мировые марки одежды, обуви и аксессуаров, парфюмерии и косметики, часов и ювелирных изделий. Сумма покупки состоятельного клиента ВТБ в сети бренда с начала года составила от 100 тыс. рублей, и мы рассчитываем, что с запуском проекта средний чек увеличится на 20%", — комментирует вице-президент, руководитель управления по развитию бизнеса Private Banking и "Привилегии" ВТБ Юлия Безменова.

"Мы рады представить партнерский проект с Private Banking ВТБ. Система привилегий Bosco имеет очень богатую историю и является не только набором скидок и бонусов, но прежде всего дает особые привилегии клиентам Bosco и возможность стать соучастниками многогранной жизни Bosco Family. Мы с удовольствием приглашаем в гости в пространство Bosco клиентов Private Banking ВТБ и уверены, что они в полной мере оценят все преимущества и возможности. А клиенты Bosco смогут познакомиться с финансовыми продуктами ВТБ и по достоинству оценить услуги Private Banking BТБ", — отметила директор департамента по работе с клиентами Bosco di Ciliegi Ольга Юдкис.