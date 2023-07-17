"Вираж-Спецстрой" намерен возвести высотки на пр. Кирова с числом машиномест 0,16 на квартиру

Мэрия Самары опубликовала проект к постановлению о проведении общественных обсуждений, исходя из которого ООО "Вираж-Спецстрой" просит согласовать минимальное количество парковочных мест при строительстве многоэтажной жилой застройки.
Речь идет о территории площадью 5019 кв метров на пр. Кирова в Кировском районе Самары. Застройщик просит разрешение на строительство жилья с числом машиномест 0,16 на одну квартиру.
Самарцы смогут проголосовать за или против проекта во время общественных обсуждений.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?