Все больше россиян открывает бизнес в сфере образования и рекламы

По данным "Деловой среды" (дочерняя компания Сбера) в 2023 году жители России чаще всего регистрировали бизнес в сферах розничной торговли, перевозки пассажиров и грузов, оптовой торговли, специализированных строительных работ и строительства зданий, операций с недвижимым имуществом, общепита, персональных услуг, оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, а также их ремонта и разработки программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Наибольший прирост субъектов малого бизнеса показала сфера операций с недвижимым имуществом. Таких бизнесов открыли на 15% больше, чем в первую половину 2022 года. Также подросло число тех, кто зарегистрировал дело в сфере ремонта и торговли автомобилями и мотоциклами (+12%) и в сфере IT (+11%).

"Помимо традиционно популярных у наших соотечественников сфер бизнеса, в первом полугодии мы увидели рост числа тех, кто открывает свое дело, чтобы заниматься образованием и рекламой. Таких бизнесов стало больше на 23% и 18% соответственно. Отмечу, что эти сферы практически в равной степени интересны и тем, кто становится предпринимателем до 35 лет, и тем, кто делает это уже в зрелом возрасте", — прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора АО "Деловая среда" Алексей Грищенко.

В первом полугодии количество женщин, оформивших свое дело, увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение мужчин и женщин, ставших предпринимателями с 1 января по 30 июня 2023 года, составило 57% и 43% соответственно.

Сохраняется тенденция на омоложение бизнеса: порядка 44% составляют люди, регистрирующие бизнес до 35 лет, из них 14% приходится на категорию совсем молодых предпринимателей до 25 лет. Данное возрастное соотношение характерно для всех регионов страны практически в равной степени. Наибольшая доля молодежи, оформившей свой бизнес в этот период, проживает в Республике Тыве, Владимирской, Брянской и Саратовской областях, Хабаровском крае и Приморском крае. В этих регионах доля молодежи составляет 48%.

По данным исследования среди регионов наибольший прирост по регистрациям бизнеса за первую половину 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года показали Алтайский край (+57%), Ивановская область (+52%) и Тюменская область (+43%).

Для исключения эффекта низкой базы здесь были рассмотрены регионы, у которых количество регистраций бизнеса превысило 300.

Распределение ИП и ООО в первые шесть месяцев 2023 года составило 85% и 15% соответственно. В сравнении с прошлым годом число ИП выросло на 4%.

Для подсчета данных "Деловая среда" проанализировала более 70 тысяч ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.