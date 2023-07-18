На жителя Сызрани завели дело за истязание сына

В Сызрани в отношении 42-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица).
Как сообщает управление Следственного комитета по Самарской области, по версии следствия, в 2023 г. подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносил побои своему 7-летнему сыну.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?