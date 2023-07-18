На жителя Сызрани завели дело за истязание сына

В Сызрани в отношении 42-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица).

Как сообщает управление Следственного комитета по Самарской области, по версии следствия, в 2023 г. подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносил побои своему 7-летнему сыну.