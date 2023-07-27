"СамАрт" стал номинантом премии "Музыкальное сердце театра"

Экспертный совет премии "Музыкальное сердце театра" объявил номинантов этого года, в число которых вошел Самарский ТЮЗ со спектаклем "Обыкновенное чудо". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Театр "СамАрт" поборется за награды в категории "Лучшая оркестровка" (аранжировщик Артур Байдо), "Лучшая сценография" (художник-сценограф Юрий Хариков), "Лучшие костюмы" (художник по костюмам Юрий Хариков), "Лучший исполнитель роли второго плана" (Павел Маркелов — министр-администратор), "Лучший режиссер" (Дмитрий Белов).

Академики и зрители приступят к голосованию по выбору победителей в номинациях в сентябре 2023 года. Церемония вручения премии "Музыкальное сердце театра" пройдет 20 ноября в Кемерове при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры РФ и правительства Кузбасса.

Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году на соискание премии "Музыкальное сердце театра" было подано рекордное число заявок — 96. В лонг-лист вошли 24 спектакля из 13 городов страны.