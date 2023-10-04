Куйбышевский НПЗ освоил выпуск продукции на собственных катализаторах "Роснефти"

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (входит в самарскую группу предприятий "Роснефти") приступил к выпуску зимнего дизельного топлива класса 1 с предельной температурой застывания -26°С. Технология производства позволяет применять отечественные катализаторы, их разработал корпоративный научный институт, а изготовило еще одно дочернее предприятие "Роснефти" — Новокуйбышевский завод катализаторов.

Применяемые самарскими нефтепереработчиками катализаторы успешно прошли опытно-промышленные испытания. Благодаря этому удалось получить опытные образцы зимнего и арктического дизельного топлива, соответствующего требованиям ГОСТ. Оно разработано специально, чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателей в экстремальных климатических условиях.

Сегодня НК "Роснефть" — один из лидеров отечественного рынка производителей катализаторов. Реализуемая программа инновационного развития компании направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Учитывая, что 95% процессов нефтепереработки — каталитические, надежность поставок качественных веществ является вопросом стратегическим для российской отрасли в целом.

Использование новых отечественных катализаторов позволяет сократить ее зависимость от зарубежных аналогов, выпуская нефтепродукты с улучшенными низкотемпературными свойствами в том числе. Напомним, Куйбышевский НПЗ производит высококачественные виды моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта Евро-5.