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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Куйбышевский НПЗ освоил выпуск продукции на собственных катализаторах "Роснефти"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (входит в самарскую группу предприятий "Роснефти") приступил к выпуску зимнего дизельного топлива класса 1 с предельной температурой застывания -26°С. Технология производства позволяет применять отечественные катализаторы, их разработал корпоративный научный институт, а изготовило еще одно дочернее предприятие "Роснефти" — Новокуйбышевский завод катализаторов.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Применяемые самарскими нефтепереработчиками катализаторы успешно прошли опытно-промышленные испытания. Благодаря этому удалось получить опытные образцы зимнего и арктического дизельного топлива, соответствующего требованиям ГОСТ. Оно разработано специально, чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателей в экстремальных климатических условиях.

Сегодня НК "Роснефть" — один из лидеров отечественного рынка производителей катализаторов. Реализуемая программа инновационного развития компании направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Учитывая, что 95% процессов нефтепереработки — каталитические, надежность поставок качественных веществ является вопросом стратегическим для российской отрасли в целом.

Использование новых отечественных катализаторов позволяет сократить ее зависимость от зарубежных аналогов, выпуская нефтепродукты с улучшенными низкотемпературными свойствами в том числе. Напомним, Куйбышевский НПЗ производит высококачественные виды моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта Евро-5.

Гид потребителя

Последние комментарии

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очень странно

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