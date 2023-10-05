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В ЦРК "Художественный" расскажут о работе художников по костюмам в фильмах Эльдара Рязанова В ЦРК "Художественный" пройдет лекция, посвященная костюмам героев в фильмах Эльдара Рязанова Самарский актер сыграл во втором сезоне комедии "Бедный олигарх" на ТНТ Молодые кинематографисты Самарской области примут участие в международном молодежном кинофестивале "МЫ" Самарские кинематографисты сняли фильм о Дмитрии Кабалевском

Кино Культура

В ЦРК "Художественный" расскажут о работе художников по костюмам в фильмах Эльдара Рязанова

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 октября, в 18:00, музей Эльдара Рязанова в ЦРК "Художественный" проведет лекцию "От сотрудничества к соавторству. Работа Эльдара Рязанова с художниками по костюмам" (16+).

Фото: музей Эльдара Рязанова

"Шапка Нади, платье Людмилы Прокофьевны, что-то такое "в жутких розочках". Костюм в кино — составляющая образа героя художественного фильма — неважно снят ли он на современном или историческом материале, воспринимается зрителем как нечто "само собой разумеющееся". Вместе с тем, костюм в кино является своеобразной автобиографией персонажа, его характер, эмоциональное состояние и, возможно, судьба, даже если он только присутствует в кадре, не двигается и не произносит реплик.

Этот образ создается усилиями множества людей — актера, режиссера, сценариста, и художника по костюмам. Художник по костюмам — чрезвычайно важная и сложная кинопрофессия, которой уделяется незаслуженно мало внимания. Во многом именно благодаря таланту художников по костюмам советские кинофильмы стали частью нашего "культурного кода", вошли в Золотой фонд отечественного кино, получили престижные награды на международных кинофестивалях, да и просто, любимы зрителями.

На примере работ художников по костюмам в фильмах Эльдара Рязанова мы расскажем о том, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов режиссера", — рассказывают организаторы.

Лектор: Дина Харькова — кандидат искусствоведения, исследователь истории костюма в кино и творчества художников по костюмам (Москва).

После лекции состоится показ фильма "Зигзаг удачи" (6+), (реж. Э. Рязанов, 1968).

Лекцию можно посетить бесплатно, но необходима предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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