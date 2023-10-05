В ЦРК "Художественный" расскажут о работе художников по костюмам в фильмах Эльдара Рязанова

В субботу, 14 октября, в 18:00, музей Эльдара Рязанова в ЦРК "Художественный" проведет лекцию "От сотрудничества к соавторству. Работа Эльдара Рязанова с художниками по костюмам" (16+).

"Шапка Нади, платье Людмилы Прокофьевны, что-то такое "в жутких розочках". Костюм в кино — составляющая образа героя художественного фильма — неважно снят ли он на современном или историческом материале, воспринимается зрителем как нечто "само собой разумеющееся". Вместе с тем, костюм в кино является своеобразной автобиографией персонажа, его характер, эмоциональное состояние и, возможно, судьба, даже если он только присутствует в кадре, не двигается и не произносит реплик.

Этот образ создается усилиями множества людей — актера, режиссера, сценариста, и художника по костюмам. Художник по костюмам — чрезвычайно важная и сложная кинопрофессия, которой уделяется незаслуженно мало внимания. Во многом именно благодаря таланту художников по костюмам советские кинофильмы стали частью нашего "культурного кода", вошли в Золотой фонд отечественного кино, получили престижные награды на международных кинофестивалях, да и просто, любимы зрителями.

На примере работ художников по костюмам в фильмах Эльдара Рязанова мы расскажем о том, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов режиссера", — рассказывают организаторы.

Лектор: Дина Харькова — кандидат искусствоведения, исследователь истории костюма в кино и творчества художников по костюмам (Москва).

После лекции состоится показ фильма "Зигзаг удачи" (6+), (реж. Э. Рязанов, 1968).

Лекцию можно посетить бесплатно, но необходима предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке.