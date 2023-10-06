В индустриальном парке "Чапаевск" построят производство присадок для дизельного топлива

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о новом резиденте индустриального парка "Чапаевск". Компания-инвестор планирует создать на площадке промпарка производство цетаноповышающих присадок для дизельного топлива. Общая стоимость проекта составляет 100 млн рублей.
"Мы подписали соглашение с инвестором, готовым построить новое, высокотехнологичное производство в Чапаевске и создать новые рабочие места для горожан. Со своей стороны, мы обеспечим инициатору комфортные условия для реализации инвестпроекта, предоставим готовый земельный участок и сопроводим на всех этапах, чтобы максимально ускорить запуск предприятия", — сказал Дмитрий Богданов.
Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области созданы все условия для стабильной работы и развития бизнеса. Это одна из приоритетных задач для областного правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.
На будущем предприятии планируется выпускать цитаноповышающие присадки для дизельного топлива класса Евро-5 на основе органических пероксидов с использованием отечественного сырья.
Сегодня в регионе успешно развиваются четыре индустриальных парка: две очереди "Преображенки", а также "Чапаевск" и "Новосемейкино". Сеть площадок планируется расширить — в настоящее время идет подбор подходящих земельных участков.
В промпарках инвесторам готовы предоставить готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортной инфраструктурой. Резидентам доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, административная поддержка и сопровождение проектов на всех стадиях реализации. Управляющая компания АО "Промпарки" также готова взять на себя вопрос строительства производственных корпусов под запрос конкретного инвестора.
Взаимодействием с инвесторами в регионе также занимается Агентство по привлечению инвестиций, специалисты которого в режиме "одного окна" консультируют, помогают определиться с площадкой, подобрать инструменты поддержки и сопровождают для быстрого запуска новых объектов.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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