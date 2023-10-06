16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В индустриальном парке "Чапаевск" построят производство присадок для дизельного топлива Торговые сети отметили День пожилого человека акциями и подарками Бизнес-леди Самарской области поделились опытом с участницами программы "Мама-предприниматель" В технопарке "Жигулевская долина" вновь пройдет Самарский инжиниринговый форум–2023 На выставке-форуме "Промышленный салон" обсудили возможные решения кадрового вопроса предприятий ОПК

Государство и Бизнес Экономическая политика

В индустриальном парке "Чапаевск" построят производство присадок для дизельного топлива

ЧАПАЕВСК. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о новом резиденте индустриального парка "Чапаевск". Компания-инвестор планирует создать на площадке промпарка производство цетаноповышающих присадок для дизельного топлива. Общая стоимость проекта составляет 100 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Мы подписали соглашение с инвестором, готовым построить новое, высокотехнологичное производство в Чапаевске и создать новые рабочие места для горожан. Со своей стороны, мы обеспечим инициатору комфортные условия для реализации инвестпроекта, предоставим готовый земельный участок и сопроводим на всех этапах, чтобы максимально ускорить запуск предприятия", — сказал Дмитрий Богданов.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области созданы все условия для стабильной работы и развития бизнеса. Это одна из приоритетных задач для областного правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

На будущем предприятии планируется выпускать цитаноповышающие присадки для дизельного топлива класса Евро-5 на основе органических пероксидов с использованием отечественного сырья.

Сегодня в регионе успешно развиваются четыре индустриальных парка: две очереди "Преображенки", а также "Чапаевск" и "Новосемейкино". Сеть площадок планируется расширить — в настоящее время идет подбор подходящих земельных участков.

В промпарках инвесторам готовы предоставить готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортной инфраструктурой. Резидентам доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, административная поддержка и сопровождение проектов на всех стадиях реализации. Управляющая компания АО "Промпарки" также готова взять на себя вопрос строительства производственных корпусов под запрос конкретного инвестора.
Взаимодействием с инвесторами в регионе также занимается Агентство по привлечению инвестиций, специалисты которого в режиме "одного окна" консультируют, помогают определиться с площадкой, подобрать инструменты поддержки и сопровождают для быстрого запуска новых объектов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5