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Общество

Счетная палата уличила администрацию Новокуйбышевска в неэффективном использовании средств областной казны

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самаркой области проверила, насколько эффективно были использованы средства областной казны (1,16 млрд рублей) выделенные Новокуйбышевску с 2021 по 2023 годы. По итогам проверки обнаружили ряд нарушений.

В ходе контрольного мероприятия Счетная палата выборочно проверила правомерность и эффективность расходования средств областного бюджета, выделенных администрации Новокуйбышевска и иным органам местного самоуправления в рамках национальных проектов "Экология" и "Жилье и городская среда", государственных программ Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области", "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2025 года, обособленного регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Самарской области".

Выяснилось, что муниципальные заказчики принимали и оплачивали невыполненные работы при реконструкции канализационных очистных сооружений, а также во время капремонта  школ №№ 7,9. Кроме того, были зафиксированы факты приемки некачественно выполненных работ при благоустройстве общественных территорий.

Также установлены нарушения требований ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок". В частности, не был соблюден принцип обеспечения конкуренции при заключении муниципальных контрактов.

"В ходе проверки использования средств субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан установлены нарушения бюджетного законодательства и отдельных требований нормативных правовых актов, регулирующих отношения по организации и осуществлению опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными (ограниченно дееспособными) гражданами", - отмечается в сообщении счетной палаты.

По итогам контрольного мероприятия главе Новокуйбышевска направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Направлено информационное письмо в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу. Копия отчета будет направлена в прокуратуру Самарской области.

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