Счетная палата уличила администрацию Новокуйбышевска в неэффективном использовании средств областной казны

Счетная палата Самаркой области проверила, насколько эффективно были использованы средства областной казны (1,16 млрд рублей) выделенные Новокуйбышевску с 2021 по 2023 годы. По итогам проверки обнаружили ряд нарушений.
В ходе контрольного мероприятия Счетная палата выборочно проверила правомерность и эффективность расходования средств областного бюджета, выделенных администрации Новокуйбышевска и иным органам местного самоуправления в рамках национальных проектов "Экология" и "Жилье и городская среда", государственных программ Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области", "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2025 года, обособленного регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Самарской области".
Выяснилось, что муниципальные заказчики принимали и оплачивали невыполненные работы при реконструкции канализационных очистных сооружений, а также во время капремонта школ №№ 7,9. Кроме того, были зафиксированы факты приемки некачественно выполненных работ при благоустройстве общественных территорий.
Также установлены нарушения требований ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок". В частности, не был соблюден принцип обеспечения конкуренции при заключении муниципальных контрактов.
"В ходе проверки использования средств субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан установлены нарушения бюджетного законодательства и отдельных требований нормативных правовых актов, регулирующих отношения по организации и осуществлению опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными (ограниченно дееспособными) гражданами", - отмечается в сообщении счетной палаты.
По итогам контрольного мероприятия главе Новокуйбышевска направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Направлено информационное письмо в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу. Копия отчета будет направлена в прокуратуру Самарской области.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!