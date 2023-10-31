Сэкономят на детях: в мэрии Самары сократят расходы на соки и фрукты школьникам

Власти Самары опубликовали постановление, в соответствии с которым будут внесены изменения в "Порядок предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Самары».
Под "отдельными категориями обучающихся" подразумеваются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно постановлению, с 1 ноября по 31 декабря 2023 г. "отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным в подпунктах 2.5 — 2.6 и 2.9 (в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся непосредственно в общеобразовательном учреждении по образовательным программам начального общего образования), подпунктах 2.12 — 2.15 пункта 2 настоящего порядка, предоставляется дополнительная витаминизация горячего питания (соки, фрукты) стоимостью не более 18 рублей 01 копейки в день".
Сумма на текущий год - 18 руб.01 коп. - оказалась ниже, чем годом ранее. В частности, в аналогичном постановлении мэрии Самары от 2 сентября 2022 г. (№ 700) стоимость дополнительной витаминизации была утверждена на уровне 19 рублей 09 копеек в день.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....