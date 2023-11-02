В самарских "Пятёрочках" началась акция "ВсеЧёрная Пятница"

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию "ВсеЧёрная Пятница". В период с 31 октября по 13 ноября гости смогут приобрести товары с выгодой и поучаствовать в розыгрыше баллов программы лояльности Х5 Клуба.

В акции участвуют товары любимых покупателями категорий: кондитерские изделия, колбасы, пельмени, кофе, чай и другие.

Совершая покупки с картой лояльности Х5 Клуба, покупатели смогут приобрести по особо выгодным условиям: 2 товара по цене одного, а также товары со скидкой от 50%.

Товары–участники акции будет легко найти на полках магазинов, т. к. они выделены специальными чёрными ценниками.

Кроме того, гости получат возможность принять участие в розыгрыше баллов на карту X5 Клуба. Для этого необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине "Пятёрочка" или заказать продукты через мобильное приложение Пятёрочка Доставка и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru.