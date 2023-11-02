16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарских "Пятёрочках" началась акция "ВсеЧёрная Пятница" Торговые сети отметили День пожилого человека акциями и подарками Директор "Домашкино.ru" Иван Демидов: "Работаем напрямую с производителями" Еда, отдых и спорт: "Пятерочка" поддержала участников Международного марафона в Самаре Жительница Самарской области выиграла автомобиль от "Пятерочки"

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

В самарских "Пятёрочках" началась акция "ВсеЧёрная Пятница"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию "ВсеЧёрная Пятница". В период с 31 октября по 13 ноября гости смогут приобрести товары с выгодой и поучаствовать в розыгрыше баллов программы лояльности Х5 Клуба.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

В акции участвуют товары любимых покупателями категорий: кондитерские изделия, колбасы, пельмени, кофе, чай и другие.

Совершая покупки с картой лояльности Х5 Клуба, покупатели смогут приобрести по особо выгодным условиям: 2 товара по цене одного, а также товары со скидкой от 50%.

Товары–участники акции будет легко найти на полках магазинов, т. к. они выделены специальными чёрными ценниками.

Кроме того, гости получат возможность принять участие в розыгрыше баллов на карту X5 Клуба. Для этого необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине "Пятёрочка" или заказать продукты через мобильное приложение Пятёрочка Доставка и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru.

Реклама

LjN8JwGuW

ООО "Агроторг"

ИНН 7825706086

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3