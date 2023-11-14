В Самарской области пропала 14-летняя девочка

В Самарской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В Сергиевском районе 12 ноября из дома в пос. Сургут ушла 14-летняя Кристина Медведева и не вернулась.
Приметы пропавшей: на вид 18 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, черные волосы, была одета в черную куртку с серым капюшоном, черную кофту с оранжевыми буквами, джинсы и черные кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, правоохранители просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Сергиевскому району 8(84655)2-14-41, 102 или дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!