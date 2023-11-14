В Самарской области пропала 14-летняя девочка

В Самарской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В Сергиевском районе 12 ноября из дома в пос. Сургут ушла 14-летняя Кристина Медведева и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 18 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, черные волосы, была одета в черную куртку с серым капюшоном, черную кофту с оранжевыми буквами, джинсы и черные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, правоохранители просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Сергиевскому району 8(84655)2-14-41, 102 или дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.