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В Самарской области пропала 14-летняя девочка

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В Сергиевском районе 12 ноября из дома в пос. Сургут ушла 14-летняя Кристина Медведева и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 18 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, черные волосы, была одета в черную куртку с серым капюшоном, черную кофту с оранжевыми буквами, джинсы и черные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, правоохранители просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Сергиевскому району 8(84655)2-14-41, 102 или дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

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