16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Навстречу чудесам": торговая сеть "Пятёрочка" запустила предновогоднюю акцию в Самаре В самарских "Пятерочках" началась акция "ВсеЧерная Пятница" Торговые сети отметили День пожилого человека акциями и подарками Директор "Домашкино.ru" Иван Демидов: "Работаем напрямую с производителями" Еда, отдых и спорт: "Пятерочка" поддержала участников Международного марафона в Самаре

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Навстречу чудесам": торговая сеть "Пятёрочка" запустила предновогоднюю акцию в Самаре

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговая сеть "Пятёрочка" объявила о старте новой акции "Навстречу чудесам!", которая пройдёт с 14 ноября по 18 декабря в южных регионах России. В рамках акции компания разыграет среди участников гарантированные и ценные подарки, а также главный приз — автомобиль.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

Акция "Навстречу чудесам!" — это уникальная возможность выиграть различные подарки, включая главный приз — автомобиль! Чтобы принять участие, необходимо совершить покупку на сумму от 300 рублей в любом магазине "Пятёрочка" и зарегистрировать чек на официальном сайте акции.

Среди гарантированных призов участники смогут получить скидки и специальные предложения от партнёров, а также подарки от сервиса "Пятёрочка Доставка". Кроме того, гости торговой сети смогут поучаствовать в еженедельном розыгрыше призов, среди которых бытовая техника и сертификаты на покупку от "Пятёрочки", а также стать участниками розыгрыша автомобиля.

Для ещё большего разнообразия акции "Пятёрочка" предлагает своим гостям дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно совершить покупку любого товара-партнёра акции и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей от партнёров.

"Мы рады предложить нашим гостям принять участие в такой интересной и праздничной акции, которая позволит им окунуться в атмосферу чудес и волшебства. "Навстречу чудесам!" — это прекрасная возможность получить ценные подарки и главный приз — автомобиль, а также провести покупки с пользой в магазинах "Пятёрочка", — комментирует Эльвира Бекташева, менеджер по маркетинговым коммуникациям территории "Юг", торговой сети "Пятёрочка".

Акция "Навстречу чудесам" действует до 18 декабря во всех магазинах "Пятёрочка" в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

Реклама

LjN8KZHmk

ООО "Агроторг"

ИНН 7825706086

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ "О рекламе": https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3