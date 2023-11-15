"Навстречу чудесам": торговая сеть "Пятёрочка" запустила предновогоднюю акцию в Самаре

Торговая сеть "Пятёрочка" объявила о старте новой акции "Навстречу чудесам!", которая пройдёт с 14 ноября по 18 декабря в южных регионах России. В рамках акции компания разыграет среди участников гарантированные и ценные подарки, а также главный приз — автомобиль.

Акция "Навстречу чудесам!" — это уникальная возможность выиграть различные подарки, включая главный приз — автомобиль! Чтобы принять участие, необходимо совершить покупку на сумму от 300 рублей в любом магазине "Пятёрочка" и зарегистрировать чек на официальном сайте акции.

Среди гарантированных призов участники смогут получить скидки и специальные предложения от партнёров, а также подарки от сервиса "Пятёрочка Доставка". Кроме того, гости торговой сети смогут поучаствовать в еженедельном розыгрыше призов, среди которых бытовая техника и сертификаты на покупку от "Пятёрочки", а также стать участниками розыгрыша автомобиля.

Для ещё большего разнообразия акции "Пятёрочка" предлагает своим гостям дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно совершить покупку любого товара-партнёра акции и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей от партнёров.

"Мы рады предложить нашим гостям принять участие в такой интересной и праздничной акции, которая позволит им окунуться в атмосферу чудес и волшебства. "Навстречу чудесам!" — это прекрасная возможность получить ценные подарки и главный приз — автомобиль, а также провести покупки с пользой в магазинах "Пятёрочка", — комментирует Эльвира Бекташева, менеджер по маркетинговым коммуникациям территории "Юг", торговой сети "Пятёрочка".

Акция "Навстречу чудесам" действует до 18 декабря во всех магазинах "Пятёрочка" в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.