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Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев выиграл первенство мира

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 26 ноября, в международном аэропорту "Курумоч" встретили тольяттинского спортсмена, победителя первенства мира по шахматам среди юношей до 18 лет Алексея Гребнева.

Турнир проходил в Италии. Представитель Самарской области на старте соревнований обыграл немца Паскаля Нид, поляка Якуба Чижи, грека Христоса Краллиса и француза Симона Ламаза. В пятом матче россиянин, играя черными, поделил очки с шахматистом из Казахстана Алдияром Ансатом. Затем Алексей снова выдал успешную серию, одолев Арона Пашти и Агоштона Юхаса, Эй Ар Илампарти из Индии и шахматиста из Филиппин Марка Джей Бакойо.

В десятом туре Гребнев встречался с индийцем Вуппалой Пранитом. На 45-м ходу соперник сдался и признал поражение. Таким образом, за тур до конца Алексей стал досрочным победителем. Напомним, ранее спортсмен выиграл две золотые медали на первенстве Азии в Индии.

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