В Самаре пропали 12-летние братья-близнецы

В Самаре разыскивают двоих пропавших детей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

27 ноября 12-летние братья-близнецы Дмитрий и Александр Пикаловы ушли из дома на Пугачевском тракте и пропали.

Приметы детей:

1) на вид 12 лет, рост 155 см, темно-русые волосы, карие глаза, был одет в черно-коричневую куртку, темные джинсы, черно-белые кроссовки, при себе имел рюкзак с рисунком волка;

2) на вид 12 лет, рост 155 см, темно-русые волосы, карие глаза, был одет в красную куртку, темно-красную шапку и черно-белые кроссовки, при себе имел рюкзак с изображением волка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, правоохранители просят обращаться по телефонам: 8 (846) 373-76-40 или 330-00-02, 102, или 8(999)-701-02-33 (телефон дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области).