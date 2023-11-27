В Самаре пропали 12-летние братья-близнецы

В Самаре разыскивают двоих пропавших детей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
27 ноября 12-летние братья-близнецы Дмитрий и Александр Пикаловы ушли из дома на Пугачевском тракте и пропали.
Приметы детей:
1) на вид 12 лет, рост 155 см, темно-русые волосы, карие глаза, был одет в черно-коричневую куртку, темные джинсы, черно-белые кроссовки, при себе имел рюкзак с рисунком волка;
2) на вид 12 лет, рост 155 см, темно-русые волосы, карие глаза, был одет в красную куртку, темно-красную шапку и черно-белые кроссовки, при себе имел рюкзак с изображением волка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, правоохранители просят обращаться по телефонам: 8 (846) 373-76-40 или 330-00-02, 102, или 8(999)-701-02-33 (телефон дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области).
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!