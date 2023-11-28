Праздник как в детстве: в Самаре запустилась новогодняя акция

Торговая сеть "Пятёрочка" объявила о запуске новогодней акции "Создавайте праздник как в детстве", которая пройдет с 27 ноября по 31 декабря по всей России. Всего "Пятёрочка" готовится разыграть более 2 500 призов среди своих гостей! Помимо этого, покупателей ждут гарантированные подарки за покупки в магазинах и призы за прохождение уровней в игре, которая доступна в мобильном приложении "Пятерочка".

Многие помнят лотереи из нашего детства, как мы стирали монеткой защитный слой и предвкушали, что же скрыто за ним. Вернуть приятные детские ощущения в канун Нового Года стало возможно вместе с "Пятёрочкой"!

За покупки от 600 рублей гости смогут получить новогоднюю карту с тремя сюрпризами. Первый сюрприз — это статичные многоразовые наклейки, которые добавят в интерьер праздника и уюта, ими можно украшать любые стеклянные поверхности и дома, и на работе. Второй сюрприз: скидки на покупки в магазинах сети, и сервисе "Пятёрочка Доставка". А третий: промокоды от партнёров акции, чтобы гости могли подготовиться к самому ожидаемому празднику года.

Но это не все сюрпризы от "Пятёрочки". За регистрацию чеков от 600 рублей на сайте акции гости торговой сети получат шанс на участие в розыгрыше более 1 500 призов, которые помогут создать праздничное настроение! Среди них новогодние ели, сертификаты номиналом до 25 000 рублей на украшение дома и оформление праздничного стола, бытовая техника и электроника за покупку товаров-партнёров акции.

Особенный приз сможет получить пара друзей, для них торговая сеть подготовила денежный приз в размере 100 000 рублей! Стать обладателем внушительной суммы очень просто: после регистрации чека необходимо отправить другу приглашение на участие в акции, по которому он сможет зарегистрироваться на сайте и отсканировать свой первый чек. Пара друзей автоматически попадёт в розыгрыш и сможет проверить свою удачу!

Создаем новогоднее настроение и получаем подарки в мобильном приложении!

Путешествие в детство вместе с "Пятёрочкой" продолжается в мобильном приложении. Онлайн-игры стали неотъемлемой частью моментальных акций "Пятёрочки", открывая новое измерение для покупателей. И в этот раз торговая сеть не забыла о любителях азарта и приключений, поэтому для всех пользователей мобильного приложения стала доступна новогодняя игра. Теперь можно окунуться в атмосферу зимней сказки и волшебства, пройти увлекательные уровни игры и стать настоящим героем Нового года. Игроков ждут различные головоломки, интересные задания и множество приятных сюрпризов.

Ежедневно игрокам будет доступно 3 игровые попытки, а при наличии подписки "Пакет Х5" каждый день можно получать ещё одну дополнительную. Кроме того, каждая покупка от 600 рублей дает дополнительную попытку в игре, а также их можно получить, обменяв баллы лояльности или оставив согласие на рекламные коммуникации. Баллы лояльности можно также обменять на игровые бустеры, которые помогут быстрее пройти игровые уровни.

Головоломка — всего в игре предусмотрено 60 уровней, за прохождение каждого игрок сможет получить игровую валюту или призы от сервисов Х5 Group и других партнёров акции.

Виртуальная квартира — это просторная четырёхкомнатная квартира, в которой есть гостиная, кухня, детская и балкон. На заработанную в игре валюту пользователь сможет обустраивать квартиру к Новому году, создавая новогоднее настроение.

Розыгрыш подарков — участники, прошедшие 10-й, 30-й и 60-й уровни смогут участвовать в розыгрыше ценных призов. Чем выше уровень, тем больше ценность приза!

Так, при прохождении 10-го уровня участники получают шанс на выигрыш сертификатов в "Пятёрочку", онлайн-магазины одежды, магазины спортивной одежды или парфюмерии. Пройдя 30-й уровень у игроков есть шанс выиграть смартфоны, умные колонки, беспроводные наушники, сертификаты в магазин для дома, а на 60-м уровне — премиальные фены, ноутбуки, роботы-пылесосы, кофемашины и сертификаты в "Пятёрочку" на 50 000 рублей!

"Новый год — это время волшебства и исполнения желаний. В этом году торговая сеть "Пятёрочка" решила сделать этот праздник ещё более ярким и впечатляющим, обратившись к воспоминаниям из детства. Так, помимо возможности приобрести все необходимые продукты для новогоднего стола и принять участие в розыгрыше ценных призов, мы дарим нашим покупателям милые многоразовые наклейки с новогодней тематикой, которыми можно украсить свой дом и которые обязательно помогут создать ту самую незабываемую атмосферу праздника", — комментирует Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка".

Подробнее об условиях акции, сроках и порядке её проведения — на сайте actions.5ka.ru.