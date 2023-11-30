Тольяттинский театр кукол отмечает 50-летие

30 ноября исполняется 50 лет первому профессиональному театру в Тольятти — муниципальному бюджетному учреждению искусств "Тольяттинский театр кукол". Это старейший театр города.

"Дорогие коллеги, поздравляю с юбилеем! У вас особая, почётная миссия — в вашем театре происходит первое знакомство малышей с миром искусства. Благодаря профессионализму и таланту команды, для юных зрителей удается создать особую атмосферу. В театре рождается любовь к вечным ценностям, формируется мировосприятие", — поздравила коллег врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Благодарностью министерства культуры Самарской области за значительный вклад в развитие театральной культуры отмечены сотрудники театра: Михайлова Наталья, заведующая театрально-производственной мастерской и Плотникова Яна, художник-постановщик.

В честь своего юбилея театр проводит бал, где состоится премьера спектакля "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" и праздничная программа.