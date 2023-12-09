Дмитрий Азаров поддержал решение президента Владимира Путина участвовать в выборах

Губернатор Дмитрий Азаров поддержал решение президента Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

"Владимир Владимирович — истинный патриот нашей Родины, который все эти годы работает во благо России и каждого гражданина страны! Под руководством главы государства Россия вернула себе лидирующие позиции и успешно справляется со всеми вызовами, двигаясь вперед! Так сейчас, так будет и дальше! Наш президент — настоящий пример служения Отчизне. Самарская область вместе с Владимиром Владимировичем!" — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, что в пятницу, 8 декабря, Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. С такой просьбой командир батальона "Спарта" обратился к главе государства во время его неформального общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России.