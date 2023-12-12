В Самарской области сменились председатели двух районных судов

В Самаре назначены на должности председатели двух районных судов. Соответствующий указ президента РФ опубликован на Портале правовой информации.
Так, возглавлявшая Волжский районный суд Валентина Сабанова заняла пост председателя Самарского районного суда в областном центре. А судья Кировского районного суда Дмитрий Ситников назначен на пост председателя Красноярского районного суда.
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Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...