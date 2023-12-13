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Преступления Происшествия

Парень из Самарской области поставил на телефон приложение удаленного доступа и потерял 1 млн рублей

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело из-за очередного телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

24-летнему жителю Похвистневского района позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и предложил защитить деньги от мошенников. Для этого нужно было установить на телефон приложение удаленного доступа. Звонивший уверял потерпевшего, что это безопасно и бесплатно, а приложение в будущем предупредит о подозрительных действиях со счетом. Парень согласился, и после установки приложения с его счета сняли более миллиона рублей.

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