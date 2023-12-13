Парень из Самарской области поставил на телефон приложение удаленного доступа и потерял 1 млн рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за очередного телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
24-летнему жителю Похвистневского района позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и предложил защитить деньги от мошенников. Для этого нужно было установить на телефон приложение удаленного доступа. Звонивший уверял потерпевшего, что это безопасно и бесплатно, а приложение в будущем предупредит о подозрительных действиях со счетом. Парень согласился, и после установки приложения с его счета сняли более миллиона рублей.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.