Парень из Самарской области поставил на телефон приложение удаленного доступа и потерял 1 млн рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за очередного телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

24-летнему жителю Похвистневского района позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и предложил защитить деньги от мошенников. Для этого нужно было установить на телефон приложение удаленного доступа. Звонивший уверял потерпевшего, что это безопасно и бесплатно, а приложение в будущем предупредит о подозрительных действиях со счетом. Парень согласился, и после установки приложения с его счета сняли более миллиона рублей.