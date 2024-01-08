Путь к здоровью

В 1994 году в Самаре был создан первый и единственный в области специализированный "Лечебно-диагностический центр Иммунологии и Аллергологии" под руководством доктора медицинских наук Татьяны Суздальцевой и Владимира Солянова.

Цель создания Центра — повышение качества медицинской помощи пациентам с заболеваниями иммунной системы, выходящими сегодня на первый план по распространению. Аллергические болезни, в том числе бронхиальная астма, хронический ринит, атопический дерматит, а также другая многоликая патология иммунной системы — более 200 тысяч пациентов за эти годы доверили свою жизнь врачам центра.

Сегодня здесь работают более 50 специалистов, среди которых врачи, имеющие научную степень и высшую врачебную категорию, неоднократно отмеченные наградами РФ и получившие признание мирового уровня.

В структуру центра входят 3 консультативно-поликлинических отделения, оказывающие помощь по специальностям: аллергология-иммунология, пульмонология, терапия, гастроэнтерология, ревматология; специализированная лаборатория, оснащенная оборудованием мирового уровня; специализированная аптека с широким ассортиментом противоаллергических и иммуномодулирующих лекарственных средств.

В 2003 году на базе Центра организован областной "Центр аспирин-индуцированной патологии", занимающийся сложными проблемами лекарственной непереносимости. Важным направлением работы центра является профилактика развития иммунопатологии у детей и взрослых, а также разработка проблем иммуногеронтологии. Имеется 30-летний опыт работы по проблемам бронхиальной астмы и пищевой непереносимости.

Центр работает в системе обязательного и добровольного медицинского страхования, оказывает платные медицинские услуги. В работе используются только высококачественные лабораторные технологии, в том числе проточно-лазерная цитометрия и иммуногистохимия, точный и быстрый анализ спектра причинно-значимых аллергенов и механизма развития аллергии, тестирование на пищевую и лекарственную аллергию, новейшие методы диагностики целиакии, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

"Лечебно-диагностический центр Иммунологии и Аллергологии"

г. Самара,

Отделение № 1, Солнечная, 39.

Отделение № 2,

проспект Кирова, 435.

Отделение № 3,

Московское шоссе, 10.

Тел. 8 (846) 201 10 51.

Сайт: www.immun-center.ru

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