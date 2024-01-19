На АвтоВАЗе проведут опережающую индексацию тарифных ставок и окладов на 9%. Решение принято на встрече руководителя автогиганта Максима Соколова с председателем первичной профсоюзной организации Сергеем Зайцевым.
Сегодня завод активно развивается, растет нагрузка на коллектив, идет набор персонала. В связи с этим индексация тарифных ставок и окладов, закрепленная в коллективном договоре, произойдет раньше - не с 1 июля, а уже с 1 февраля.
Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Азаров. "Важное решение для крупнейшего трудового коллектива региона. Это не только увеличение благосостояния заводчан, но и показатель того, что АвтоВАЗ активно развивается и имеет самые серьезные планы по наращиванию объемов производства", - отметил губернатор.
Напомним, в прошлом году заработная плата на заводе уже значительно выросла: в среднем по всему персоналу на 40,5% - до 71715 руб., а по основным рабочим на 57,1% - до 74435 руб, приводит данные пресс-служба завода.
"Наша многотысячная команда - главная ценность АвтоВАЗа, и мы продолжим выполнять свои социальные обязательства перед коллективом. Уверен, эти меры помогут нам выполнить амбициозные задачи 2024 года по запуску новых моделей и выпуску до 500 тысяч автомобилей", - подчеркнул президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы