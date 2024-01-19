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На АвтоВАЗе проведут опережающую индексацию тарифных ставок и окладов на 9% АвтоВАЗ с февраля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей в синем и коричневом цветах в 2024 году АвтоВАЗ решил зарегистрировать новый товарный знак Завод АвтоВАЗа в Ижевске в этом году планирует произвести до 50 тыс. автомобилей

Автопром Машиностроение

На АвтоВАЗе проведут опережающую индексацию тарифных ставок и окладов на 9%

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На АвтоВАЗе проведут опережающую индексацию тарифных ставок и окладов на 9%. Решение принято на встрече руководителя автогиганта Максима Соколова с председателем первичной профсоюзной организации Сергеем Зайцевым.

Сегодня завод активно развивается, растет нагрузка на коллектив, идет набор персонала. В связи с этим индексация тарифных ставок и окладов, закрепленная в коллективном договоре, произойдет раньше - не с 1 июля, а уже с 1 февраля.

Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Азаров. "Важное решение для крупнейшего трудового коллектива региона. Это не только увеличение благосостояния заводчан, но и показатель того, что АвтоВАЗ активно развивается и имеет самые серьезные планы по наращиванию объемов производства", - отметил губернатор.

Напомним, в прошлом году заработная плата на заводе уже значительно выросла: в среднем по всему персоналу на 40,5% - до 71715 руб., а по основным рабочим на 57,1% - до 74435 руб, приводит данные пресс-служба завода.

"Наша многотысячная команда - главная ценность АвтоВАЗа, и мы продолжим выполнять свои социальные обязательства перед коллективом. Уверен, эти меры помогут нам выполнить амбициозные задачи 2024 года по запуску новых моделей и выпуску до 500 тысяч автомобилей", - подчеркнул президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Гид потребителя

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я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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