На АвтоВАЗе проведут опережающую индексацию тарифных ставок и окладов на 9%. Решение принято на встрече руководителя автогиганта Максима Соколова с председателем первичной профсоюзной организации Сергеем Зайцевым.

Сегодня завод активно развивается, растет нагрузка на коллектив, идет набор персонала. В связи с этим индексация тарифных ставок и окладов, закрепленная в коллективном договоре, произойдет раньше - не с 1 июля, а уже с 1 февраля.

Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Азаров. "Важное решение для крупнейшего трудового коллектива региона. Это не только увеличение благосостояния заводчан, но и показатель того, что АвтоВАЗ активно развивается и имеет самые серьезные планы по наращиванию объемов производства", - отметил губернатор.

Напомним, в прошлом году заработная плата на заводе уже значительно выросла: в среднем по всему персоналу на 40,5% - до 71715 руб., а по основным рабочим на 57,1% - до 74435 руб, приводит данные пресс-служба завода.

"Наша многотысячная команда - главная ценность АвтоВАЗа, и мы продолжим выполнять свои социальные обязательства перед коллективом. Уверен, эти меры помогут нам выполнить амбициозные задачи 2024 года по запуску новых моделей и выпуску до 500 тысяч автомобилей", - подчеркнул президент АвтоВАЗа Максим Соколов.