ФАС оштрафовала компанию "ССК" на 300 тыс. рублей по жалобе жительницы Самары

Самарское УФАС России наложило крупный штраф на АО "ССК", передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В УФАС по Самарской области обратилась жительница Самары. Женщина пожаловалась на действия со стороны АО "ССК". Выяснилось, что между ней и сетевой организацией 6 декабря 2022 года был заключен договор на осуществление технологического присоединения жилого дома в Куйбышевском районе.

"Однако мероприятия по подключению сетевой организацией в срок не были выполнены. Таким образом, АО "ССК" нарушило действующие законодательство", - прокомментировали в ФАС. - Учитывая вышеперечисленное, Самарское УФАС России признало АО "Самарская сетевая компания" виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ и назначило наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей".