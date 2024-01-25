ФАС оштрафовала компанию "ССК" на 300 тыс. рублей по жалобе жительницы Самары

Самарское УФАС России наложило крупный штраф на АО "ССК", передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В УФАС по Самарской области обратилась жительница Самары. Женщина пожаловалась на действия со стороны АО "ССК". Выяснилось, что между ней и сетевой организацией 6 декабря 2022 года был заключен договор на осуществление технологического присоединения жилого дома в Куйбышевском районе.
"Однако мероприятия по подключению сетевой организацией в срок не были выполнены. Таким образом, АО "ССК" нарушило действующие законодательство", - прокомментировали в ФАС. - Учитывая вышеперечисленное, Самарское УФАС России признало АО "Самарская сетевая компания" виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ и назначило наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей".
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Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.