От Калининграда до Владивостока за четверть века: "Пятёрочка" отмечает юбилей

25 лет назад, 15 февраля, на проспекте Славы в Санкт-Петербурге открылась первая "Пятёрочка" — будущая торговая сеть тогда предлагала покупателям то, что ранее было недоступно: разные товары были собраны в одном магазине, имели сертификаты качества, просрочки были исключены, а низкие цены — гарантированы. Историей становления известного бренда поделились в пресс-службе компании.

Ритейлер быстро завоевал доверие и любовь покупателей, и уже в 2001 году "Пятёрочка" пришла в Москву. К 2010 году число магазинов достигло 1 000, активно стали запускаться новые регионы. Сегодня сеть по праву является самым любимым продуктовым магазином россиян — в стране работают уже более 21 000 "Пятёрочек" от Калининграда до Владивостока, включая даже небольшие посёлки на Крайнем севере и за Полярным кругом.

Теперь "Пятёрочка" — крупнейший и один из лучших работодателей страны, согласно рейтингам HeadHunter. Её штат насчитывает более 230 тысяч человек, каждый из которых вносит вклад в развитие компании, ежедневно обеспечивая 18 млн покупателей самыми нужными, свежими и качественными продуктами.

"Пятёрочка" отмечает такой важный юбилей — 25 лет на рынке. Это четверть века трансформаций, чтобы стать лучше, удобнее, современнее, технологичнее для людей. Мы по-прежнему верны главному принципу — дать покупателям низкие цены на качественные и свежие продукты. Вместе с "Пятёрочкой" выросло целое новое молодое поколение, мы были вместе с нашими гостями все эти годы, как в масштабах отдельных семей, так и целой страны, и всегда "Пятёрочка" — выручала. Безусловно, все это было бы невозможно без надежного тыла, наших сотрудников. Команда растет, растут люди внутри, но каждый ежедневно прикладывает максимум усилий, чтобы покупатели возвращались к нам вновь и вновь", — прокомментировал генеральный директор торговой сети "Пятёрочка" Владислав Курбатов.

"Под капотом" у ритейлера — передовые технологии и автоматизация операционных процессов на всех стадиях. Система бесконтактной приёмки обеспечивает разгрузку товаров без прямого участия персонала в магазине днем и ночью, а электронное складское оборудование облегчает сложную разгрузку. Каждый пятый магазин оборудован кассами самообслуживания собственной разработки Х5 Group. А в прошлом году Х5 запустила крупнейший в мире сервис оплаты с помощью улыбки — он доступен более чем на 15 000 кассах самообслуживания сети.

Мобильным приложением сети активно пользуются более 15 млн человек ежемесячно. С 2019 года сеть активно развивает экспресс-доставку, а оформить заказ можно также в мобильном приложении либо через наиболее известные и популярные агрегаторы. Воспользоваться такой возможностью могут порядка 94 млн человек.

Приложение открывает доступ к обширным возможностям программы лояльности "Х5 Клуб", одной из самых масштабных на рынке. Более 60 миллионов покупателей имеют карту лояльности "Пятёрочки" — это почти каждый второй россиянин. Только за 2023 год пользователи получили свыше 1 миллиарда персональных коммуникаций.

"Красная цена" за годы стала значимым брендом не только для "Пятёрочки", но и для всего рынка. Это лидер по узнаваемости и объёму продаж среди всех собственных торговых марок (СТМ) в России за счёт доступности и качества товаров. Несмотря на то что товары марки — первые по цене, в мобильном приложении у них рейтинг ничуть не уступает брендам: сливки питьевые, масло сливочное 72,5%, какао-порошок, сыры Голландский и Российский получили высшую оценку — 5 баллов. Доля СТМ в розничном товарообороте в 2023 году достигла 24%, то есть каждый четвертый рубль в чеке покупателей приходится на СТМ.

Уделяя большое внимание качеству своих товаров, торговая сеть "Пятёрочка" была удостоена премии Правительства РФ в области качества по итогам 2023 года, став единственным представителем ритейла среди новых лауреатов.

"Пятёрочка" ещё в 2013 году начала менять собственную концепцию, сделав большой фокус на свежесть. Поэтому одно из наиболее заметных изменений последних лет — готовая еда, свежая выпечка и горячий кофе в ассортименте магазинов. Сегодня пекарнями оборудованы свыше 9 тысяч "Пятёрочек", а кофе-машины есть более чем в 5,5 тысяч магазинов.

Пандемия, вызовы новой реальности скорректировали ключевое ценностное предложение (CVP) сети, усилив фокус на возможностях предоставления выгодных цен. Это стало возможным за счёт пересмотра многих бизнес-процессов, оптимизации ассортимента на 15%, перевода части промо в формат "Каждый день низкая цена" (EDLP) и многих других инициатив. Вернулся и легендарный слоган: "Пятёрочка выручает!".

"Пятёрочка" активно развивает свою франчайзинговую сеть. Только за прошлый год количество партнёрских точек увеличилось на 37,5%, и сегодня их насчитывается более 325.

В рамках стратегии устойчивого развития X5 Group "Пятёрочка" активно реализует различные социальные и экологические инициативы. Фудшеринг, "Корзина доброты", "Островок безопасности", "Конфеты доброты" — тысячи нуждающихся уже получили помощь от сети. Торговая сеть продолжает развивать проект "Центры местного сообщества" для возрождения культуры добрососедства и взаимопомощи.