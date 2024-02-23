Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона с поздравлением в честь Дня защитника Отечества.

"Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот всенародный праздник — дань глубокого уважения и самой искренней благодарности нашим героям-защитникам. Всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, исполнял свой воинский долг в локальных войнах и конфликтах, и кто сегодня защищает нашу родину.

Вооруженные Силы России всегда были гарантом свободы, независимости и территориальной целостности нашей страны. И сегодня армия и флот, а также наши доблестные силовые ведомства надежно обеспечивают национальные интересы Российского государства, безопасность и благополучие граждан.

Новое поколение защитников отечества унаследовало лучшие качества наших ветеранов — любовь к родине, высокий боевой дух, готовность к решению сложнейших задач. Особенно ярко эти качества проявляются в ходе проведения специальной военной операции. Как их деды и прадеды, наши воины героически сражаются на поле боя. Отважно защищают рубежи, штурмуют вражеские позиции, совершают подвиги ради нас с вами, ради мирной жизни на родной земле.

Яркий пример тому — освобождение Авдеевки, в которой наши военнослужащие проявили всю свою отвагу, мужество и добились отступления врага.

Спасибо вам, дорогие защитники, от имени каждого жителя Самарской области! Благодаря вашему подвигу мы сегодня живем и трудится под мирным небом! И обещаем — мы не подведем!

Мы непременно будем оставаться для вас надежным тылом. Будем упорно трудиться, заботиться о ваших родных и близких, всеми силами приближать победный день. Продолжим молиться за вас, отправлять на фронт гуманитарные грузы и письма. Рассказывать о вас и ваших подвигах детям, чтобы они знали настоящих героев нашей страны, и могли на них равняться.

Я горд тем, что в эти трудные времена наши земляки вновь едины в мыслях и действиях. Уверен, что консолидация общества вокруг задач, поставленных президентом, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным приведет нас к долгожданной победе, вновь докажет всему миру, что никому не по силам покорить Россию.

Особую благодарность хотел бы выразить коллективам оборонных предприятий, медицинским и социальным работникам, волонтерам, специалистам, восстанавливающим мирную жизнь на освобожденных территориях.

Желаю вам, всем землякам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой! И конечно — победы, одной на всех! С праздником, дорогие земляки!" — сказал глава региона.