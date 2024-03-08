В селе Кротовка на пожаре погиб мужчина

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В четверг, 7 марта, в 15:25 в пожарную охрану поступила информация о пожаре в частном доме на ул. МПС в селе Кротовка Кинель-Черкасского района, сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.