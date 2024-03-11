Каток на площади Славы завершает работу 12 марта

Во вторник, 12 марта, завершает работу каток на площади Славы в Самаре, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что за пять успешных сезонов место приобрело статус центральной ледовой площадки областной столицы. В сезоне 2023/2024 площадку посетили более 44 тысяч человек.

Третий год подряд каток работал в ночном режиме — Новый год гости и жители Самарской области могли встретить на коньках. К сезону 2024/2025 года организаторы уже готовят новые сюрпризы и интерактивные программы, чтобы все желающие могли наслаждаться катанием на уникальной ледовой площадке, ставшей одним из символов зимней Самары.