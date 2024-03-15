В Самарской области запустят завод по производству капсул для лекарств

Работу крупного завода по выпуску мягких и твердых капсул для производства лекарств и биологически активных добавок на территории Самарской области уже в марте планирует запустить компания "Самарс". Это будут желатиновые капсулы и капсулы из растительного сырья. Официальное открытие предприятия запланировано на лето 2024 года

Компания-инвестор также занимается производством кондитерской продукции без сахара и БАДов. Теперь инициатор намерен активно заходить на фармацевтический рынок страны. По словам владельца и генерального директора компании "Самарс" Юрия Кузнецова, аналогов этой продукции в России пока нет.

"Мы запускаем производство мягких и твердых желатиновых капсул на базе завода AdaraCaps в Самарской области. Ожидаемая производственная мощность составляет более 300 миллионов капсул в месяц. Открытие подобного производства является важной частью импортозамещения, позволяющее увеличить долю отечественных продуктов в стране. На данный момент в России производством капсул без продуктов животного происхождения занимается только наше предприятие", — рассказал Юрий Кузнецов.

Предприятие построено в селе Лопатино, Волжского района. Новый завод позволит сократить время на логистику и уменьшить сроки производства продуктов. Этому во многом способствует географическое расположение Самарской области — одного из крупных логистических центров страны.

"В Самарской области будет запущено еще одно новое, современное производство продукции для фармацевтической отрасли. Это значительные инвестиции в регион, рабочие места для жителей села Лопатино и микрорайона "Южный город", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Все последние годы управленческая команда региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым активно работает над формированием благоприятного инвестиционного климата. И примеры таких инвестпроектов, как завод "Самарс", показывают нам, что мы двигаемся в верном направлении".

Для сопровождения инвестиционных проектов в Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций, где инвесторы могут получить необходимую поддержку в режиме "одного окна".