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Преступления Происшествия

В Новосибирской области будут судить самарца, 20 лет назад убившего своего знакомого

НОВОСИБИРСК. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции задержали жителя Самарской области, обвиняемого в убийстве знакомого в Новосибирске более 20 лет назад, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, в мае 2002 г. в одном из частных домов в Дзержинском районе Новосибирска в ходе возникшей ссоры 30-летний житель Самарской области нанес множественные удары ножом 37-летнему местному жителю. От полученных ран потерпевший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении, а обвиняемый, опасаясь уголовной ответственности за содеянное, уехал из города Новосибирска.

В связи с тем, что мужчина от органов следствия скрылся, в августе 2002 г. он был объявлен в федеральный розыск, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением местонахождения мужчины.

В октябре 2023 г. было установлено местонахождение разыскиваемого лица в Самарской области, где фигурант все эти годы проживал по документам родственника. Учитывая данный факт, производство по уголовному делу было возобновлено. Обвиняемого, почти 20 лет скрывавшегося от уголовного преследования, этапировали в Новосибирск и доставили в следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области для проведения следственных и иных процессуальных действий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

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