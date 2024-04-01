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Кино Культура

На федеральном канале выходит сериал "Цирк!", снятый в Самаре

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 апреля, на телеканале СТС состоится премьера комедийного сериала "Цирк!", который снимали в Самарской области.

Съемки длились почти два месяца, и главной локацией стал Самарский цирк имени Олега Попова. В кадр также попали узнаваемые места столицы региона: местные дворы, улицы, смотровая площадка "Вертолетка", набережная Волги.

Главные роли в сериале исполнили известные российские актеры: Виталий Хаев, Николай Добрынин, Елена Валюшкина. В одной из серий задействованы дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные.
В съемках также принимали участие самарские актеры, гримеры, костюмеры, профессиональный метатель ножей и другие специалисты. Каждый день в съемках массовых сцен были задействованы более 300 местных жителей.

"Киноиндустрия — это серьезный и перспективный бизнес, растущий рынок нашей страны. Мы приняли решение о создании в регионе кинокластера — необходимой инфраструктуры поддержки кинокомпаний. Это позволит повысить привлекательность региона как площадки для съемок фильмов и сериалов, а значит, откроет новые ниши для малого бизнеса, даст импульс развитию профессий, связанных с кино, — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Кино вносит огромный вклад в развитие общества, воспитание молодежи, дарит позитивные эмоции в сегодняшнее непростое время".

В Самарской области создается Центр кинопроизводства, который будет помогать съемочным группам в организации съемок, оказывать содействие в разных административных вопросах: привлечении специалистов, предоставлении зданий, помещений и оборудования, перекрытии дорог.
Кроме того, создается кинокомиссия, которая будет решать вопросы, связанные с предоставлением ребейтов — субсидий на компенсацию кинокомпаниям части расходов компаниям, которые будут снимать кино в Самарской области в 2024 году. Также в зоне ответственности комиссии будут находиться стратегические вопросы, связанные с развитием киноиндустрии в регионе.

"Опыт съемок нашего сериала может лечь в основу создаваемой кинокомиссии. За эти 40 смен, которые мы отработали в Самаре, 99% ситуаций, за исключением самых невероятных, были решены. В Самарской области есть все, чтобы снимать: прекрасная Волга, курортный сезон, жаркое лето. Единственная проблема — о Самаре знает мало кинематографистов, мы по привычке ездим снимать в другие города. Теперь я очень рекомендую Самару всем коллегам. Создание кинокомиссии в регионе станет одним из главных шагов к системной работе с кино", — сказал продюсер сериала "Цирк!" Павел Сарычев.

Еще одним важным шагом в развитии регионального кластера кино стало подписание соглашения о сотрудничестве между Региональным центром развития предпринимательства и Союзом кинематографистов России. Оно было подписано на выставке "Россия" на ВДНХ в феврале текущего года.

"Этот шаг направлен на сближение правительства Самарской области и нашей общественной организации. В Самарской области работает большое количество детских киностудий, проводится свой ежегодный фестиваль кино. И от регионов мы всегда ждём помощи в развитии индустрии кино на местах", — отметил заместитель председателя Союза кинематографистов России Валерий Тонких.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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