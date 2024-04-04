Снесли "разливайку": в Самаре приступили к ремонту ул. Чернореченской

Самарский видеоблогер Евгений Щекин в группе "ЕЩЕ Самара" опубликовал кадры предварительных ремонтных работ на ул. Чернореченской.
В ближайшее время на объекте развернутся комплексные работы по благоустройству, а пока идет активная подготовка: уже снесена "разливайка" и спилены деревья.
Напомним, ремонт ул. Чернореченской запланирован в рамках нацпроектов "БКАД" и "Жилье и городская среда". Улицу ожидает не просто ремонт методом больших "карт", а комплексное благоустройство - от фасада до фасада.
По словам замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергея Панферова, при комплексном благоустройстве охватят работами не только автодорогу. Отремонтируют также тротуары, газоны, смонтируют новый бортовой камень, заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев. Крышки смотровых колодцев сделают антивандальными, бесшумными.
"На улице Чернореченской специалисты произведут ремонт еще и системы освещения - в частности, все воздушные линии будут перенесены под землю", - уточнил городской чиновник.
Параллельно с ремонтом дороги будет проводиться благоустройство бульвара на Чернореченской улице. Рядом с ней находится здание бывшего кинотеатра “Россия”, которое сейчас реконструируется для драматического театра “Мастерская”.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?