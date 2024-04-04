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Дорожное строительство Транспорт и связь

Снесли "разливайку": в Самаре приступили к ремонту ул. Чернореченской

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: скрин с видео

Самарский видеоблогер Евгений Щекин в группе "ЕЩЕ Самара" опубликовал кадры предварительных ремонтных работ на ул. Чернореченской.

В ближайшее время на объекте развернутся комплексные работы по благоустройству, а пока идет активная подготовка: уже снесена "разливайка" и спилены деревья.

Напомним, ремонт ул. Чернореченской запланирован в рамках нацпроектов "БКАД" и "Жилье и городская среда". Улицу ожидает не просто ремонт методом больших "карт", а комплексное благоустройство - от фасада до фасада. 

По словам замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергея Панферова, при комплексном благоустройстве охватят работами не только автодорогу. Отремонтируют также тротуары, газоны, смонтируют новый бортовой камень, заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев. Крышки смотровых колодцев сделают антивандальными, бесшумными.

"На улице Чернореченской специалисты произведут ремонт еще и системы освещения - в частности, все воздушные линии будут перенесены под землю", - уточнил городской чиновник.

Параллельно с ремонтом дороги будет проводиться благоустройство бульвара на Чернореченской улице. Рядом с ней находится здание бывшего кинотеатра “Россия”, которое сейчас реконструируется для драматического театра “Мастерская”.

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