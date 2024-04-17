"Авито Услуги" планирует запустить сервис заключения договоров

Исполнителей услуг, которые размещают свои объявления на профильном сервисе "Авито", ждут изменения. Они позволят улучшить качество взаимодействия с клиентами. Заказчики же смогут получит гарантии оказания услуг и возможность привлечь исполнителя к ответственности в случае каких-либо нарушений. Подробности озвучил руководитель по стратегии и росту "Авито Услуг" Владислав Ильтяков.
"Мы развиваем календари бронирования, когда пользователь может самостоятельно записаться на оказание той или иной услуги на определенные день и время. Также работаем над системой рейтингов и отзывов. Безопасность платформы тоже в приоритете. Мы активно развиваем верификацию исполнителей по документам. Это могут быть паспорт, права. За последний год, верифицировали больше полутора миллионов исполнителей на нашей платформе", — рассказал Владислав Ильтяков.
По его словам, также в планах "Авито Услуг" — предоставить заказчикам и исполнителям возможность заключать рамочные договора. Это может быть востребовано в первую очередь на рынке строительных услуг и ремонта.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.