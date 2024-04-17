"Авито Услуги" планирует запустить сервис заключения договоров

Исполнителей услуг, которые размещают свои объявления на профильном сервисе "Авито", ждут изменения. Они позволят улучшить качество взаимодействия с клиентами. Заказчики же смогут получит гарантии оказания услуг и возможность привлечь исполнителя к ответственности в случае каких-либо нарушений. Подробности озвучил руководитель по стратегии и росту "Авито Услуг" Владислав Ильтяков.

"Мы развиваем календари бронирования, когда пользователь может самостоятельно записаться на оказание той или иной услуги на определенные день и время. Также работаем над системой рейтингов и отзывов. Безопасность платформы тоже в приоритете. Мы активно развиваем верификацию исполнителей по документам. Это могут быть паспорт, права. За последний год, верифицировали больше полутора миллионов исполнителей на нашей платформе", — рассказал Владислав Ильтяков.

По его словам, также в планах "Авито Услуг" — предоставить заказчикам и исполнителям возможность заключать рамочные договора. Это может быть востребовано в первую очередь на рынке строительных услуг и ремонта.