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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Пятёрочка" разыграет 5 семейных турпутевок и сотни других призов

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с благотворительным фондом X5 Group "Выручаем" запустили акцию "Всё лучшее детям". С 13 мая по 9 июня гости за совершенную покупку смогут принять участие в розыгрыше 5 турпутевок общей стоимостью 1,5 млн рублей, а также сотен других призов. Кроме того, один рубль с каждого зарегистрированного чека будет направлен на помощь нуждающимся семьям с детьми.

Фото: freepik.com

На море всей семьей

Запущенная в преддверии лета акция дает возможность гостям провести незабываемый семейный отпуск за счет торговой сети. Это может быть путешествие на море, в горы или культурно-историческое исследование достопримечательностей в известных городах России и за ее пределами. Причем разыграно будет 5 турпутевок на общую сумму 1,5 млн рублей. А значит шанс стать ее обладателем существенно выше.

Как выиграть путешествие и другие ценные награды?

Для этого необходимо приобрести любой товар, зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru и накопить за неделю минимум 600 рублей — чем выше сумма, тем выше ценность потенциального приза. Если выполнить эти условия, то клиенты сети автоматически становятся участниками еженедельного розыгрыша сертификатов в магазины игрушек, электроники для детей и подростков, велосипедов, самокатов и скейтбордов.

За вступление в Детский клуб будет разыгран 1 млн бонусных баллов X5 Клуба: сумму разделят пропорционально среди 40 победителей. При покупке товаров-партнеров возможно выиграть дополнительные подарки.

Розыгрыш главного приза — 5 турпоездок — проведут по итогам акции.

А еще поможем детям

"Пятёрочка" уделяет особое внимание социальным инициативам. На протяжении многих лет ритейлер сотрудничает с некоммерческими и профильными организациями. Адресную помощь систематически получают тысячи нуждающихся.

Акция "Все лучшее детям" не стала исключением. Благодаря ей адресную помощь получат малообеспеченные родители и их малыши. Внести свой вклад могут клиенты сети. Требуется только совершить покупку в одном из магазинов сети или в приложении "Пятёрочка Доставка". Один рубль с каждого чека участника акции будет направлен в благотворительный фонд "Выручаем" для закупки продуктов питания и средств гигиены.

Призы за любимое хобби

Для творческих участников, любящих рисовать, делать креативные фотографии и создавать кулинарные шедевры, "Пятёрочка" подготовила три отдельных конкурса, которые будут проходить на сайте акции и в социальных сетях.

Конкурс рисунков — юные гости сети могут нарисовать любимую "Пятёрочку" или "Пятёрочку" будущего. Фотоконкурс — для участия в этой активности посетителям предстоит сделать оригинальное фото в магазине со своим любимым продуктом, а затем разместить его под постом акции в официальной группе ВКонтакте. Конкурс рецептов — для истинных кулинаров задача не будет сложной. Необходимо предложить рецепт блюда для детей на сайте Food.ru.

В каждом из конкурсов сеть подготовила не менее значимые призы: бытовая техника для кухни, сертификаты в "Пятёрочку" и магазины косметики, спорттоваров и игрушек, а также наборы для творчества.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.

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уничтожали лобстеров путём поедания? )))

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отравленные поди))

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