В Самаре до 31 августа ограничат движение на 7 улицах

В связи с ремонтом и модернизацией теплотрасс в Самаре временно ограничат движение транспорта по нескольким участкам улично-дорожной сети. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ на теплотрассах в рамках подготовки к отопительному сезону 2024–2025 гг. на территории Самары с 06:00 25 апреля 2024 года будет временно ограничено движение транспорта по нескольким участкам улично-дорожной сети", - отмечается в сообщении.
Ограничительная мера будет действовать:
— до 23:59 30 июня 2024 года — по ул. Мяги на участке от дома № 28 по ул. Мяги до ул. Гагарина;
— до 23:59 31 августа 2024 года — по ул. Блюхера на участке от дома № 89 по ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;
— до 23:59 31 августа 2024 года — по ул. Гастелло на участке от дома № 30 по ул. Гастелло до ул. Стара-Загора и на участке от дома № 55 по Московскому шоссе до ул. Стара-Загора;
— до 23:59 31 августа 2024 года — по Измайловскому переулку на участке от дома № 2 до дома № 23;
— до 23:59 31 августа 2024 года — по ул. Нагорной на участке от дома № 86 по ул. Ново-Вокзальной до дома № 23 по ул. Нагорной и на участке от дома № 47 по Ташкентскому переулку до ул. Пугачевской;
— до 23:59 31 августа 2024 года — по ул. Пугачевской на участке от дома № 73а до дома № 85а;
— до 23:59 31 августа 2024 года — по Третьему проезду на участке от дома № 25 по ул. Печерской до дома № 10 по ул. Корабельной.
"Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки", - отметили в департаменте.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!