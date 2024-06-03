В Самаре ожидается гроза с градом

Во вторник, 4 июня, в Самарской области ожидается гроза, сообщает региональное ГУ МЧС.

По информации ведомства, местами в дневные часы пройдут ливни, град, прогнозируется усиление ветра с порывами до 16-21 м/с.

"Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны", - напоминают в областном ГУ МЧС.