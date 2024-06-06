Полиция провела миграционные рейды в теплицах и на складах в Самаре и Тольятти

В Самарской области с 3 по 9 июня проходит оперативно-профилактическая операция "Нелегал-2024". Правоохранители уже начали пресекать нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В Самаре полицейские проверили склады на ул. Дальневосточной и нашли пять иностранцев, работавших без патента. Одного мигранта выдворили из страны, потому что ранее он сам не выехал своевременно.
В Тольятти провели рейды в теплицах и на складах в промышленной зоне. Обнаружилось восемь административных нарушений в сфере миграции, шесть иностранцев нарушили режима пребывания в России. Кроме того, выявлено два человека работали без оформления разрешительных документов.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...