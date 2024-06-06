Полиция провела миграционные рейды в теплицах и на складах в Самаре и Тольятти

В Самарской области с 3 по 9 июня проходит оперативно-профилактическая операция "Нелегал-2024". Правоохранители уже начали пресекать нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В Самаре полицейские проверили склады на ул. Дальневосточной и нашли пять иностранцев, работавших без патента. Одного мигранта выдворили из страны, потому что ранее он сам не выехал своевременно.

В Тольятти провели рейды в теплицах и на складах в промышленной зоне. Обнаружилось восемь административных нарушений в сфере миграции, шесть иностранцев нарушили режима пребывания в России. Кроме того, выявлено два человека работали без оформления разрешительных документов.