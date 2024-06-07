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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Ростех создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех создаст двигатели, которые обеспечат запуск первых в России ракет сверхлегкого класса. Они предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит около 250 кг.

Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов.

Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Реализацией проекта, инвестиции в который составят 2,7 млрд рублей, будут заниматься конструкторы самарского предприятия ОДК-Кузнецов. Двигатели такого класса создаются в ОДК впервые.

"Подписание соглашения такого уровня имеет для нас большое значение. Проект стратегически важный, инвестиции в него составят более 2,7 млрд рублей. Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее. ОДК располагает большой конструкторской и технической базой, использует самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту", — отметил генеральный директор ОДК, член бюро центрального совета ООО "Союзмаш России" Вадим Бадеха.

В этом году ОДК-Кузнецов уже приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик двигателей. В результате будут созданы четыре опытных образца перспективных двигателей для проведения летных испытаний ракет-носителей сверхлегкого класса.

"Наш венчурный фонд поддерживает проекты наиболее перспективных направлений. Создание новых двигателей, которые еще не выпускались в России — это безусловно, одно из таких направлений. Мы делаем ставку на компании-лидеры, способные формировать новый технологический уклад. ОДК является флагманом двигателестроения во многих сферах, и мы уверены, что именно корпорация сможет реализовать проект, который войдет в историю отечественного двигателестроения", — сказал управляющий партнер фонда "Восход" Руслан Саркисов.

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.
Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,9 трлн рублей.

 

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