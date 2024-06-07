Ростех создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех создаст двигатели, которые обеспечат запуск первых в России ракет сверхлегкого класса. Они предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит около 250 кг.

Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов.

Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Реализацией проекта, инвестиции в который составят 2,7 млрд рублей, будут заниматься конструкторы самарского предприятия ОДК-Кузнецов. Двигатели такого класса создаются в ОДК впервые.

"Подписание соглашения такого уровня имеет для нас большое значение. Проект стратегически важный, инвестиции в него составят более 2,7 млрд рублей. Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее. ОДК располагает большой конструкторской и технической базой, использует самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту", — отметил генеральный директор ОДК, член бюро центрального совета ООО "Союзмаш России" Вадим Бадеха.

В этом году ОДК-Кузнецов уже приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик двигателей. В результате будут созданы четыре опытных образца перспективных двигателей для проведения летных испытаний ракет-носителей сверхлегкого класса.

"Наш венчурный фонд поддерживает проекты наиболее перспективных направлений. Создание новых двигателей, которые еще не выпускались в России — это безусловно, одно из таких направлений. Мы делаем ставку на компании-лидеры, способные формировать новый технологический уклад. ОДК является флагманом двигателестроения во многих сферах, и мы уверены, что именно корпорация сможет реализовать проект, который войдет в историю отечественного двигателестроения", — сказал управляющий партнер фонда "Восход" Руслан Саркисов.