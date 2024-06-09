В Большой Черниговке утонул мужчина

В субботу, 8 июня, в Большечерниговском районе утонул мужчина, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о происшествии на р. Большая Глушица поступила спасателям от очевидцев в 19:20. Известно, что погибшему мужчине было 44 года.