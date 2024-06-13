Самарская область вошла в топ-20 по числу дипломантов седьмого сезона "Я — профессионал"

35 студентов университетов Самарской области стали дипломантами VII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" — одного из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В седьмом сезоне олимпиада "Я — профессионал" прошла по 73 направлениям: от робототехники до стратегического управления проектами, от креативных индустрий до фотоники. Среди 32 тыс. участников, допущенных к заключительному этапу, лучшие из лучших смогли добиться значительных результатов: было получено 3 872 статуса дипломанта, из них 1 271 победитель, 2 037 призеров, а также завоеваны 143 золотые, 179 серебряных и 242 бронзовые медали.

"Список направлений Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — ежегодно пополняется предметными областями, которые одновременно актуальны для российской экономики и соответствуют интересам мотивированной молодежи. Студенты Самарской области особенно активно проявили себя в дисциплинах "Транспорт" (шесть дипломантов), "Зеленая энергетика" (четыре) и "Освоение космоса" (четыре). Поздравляю участников олимпиады с высокими результатами", — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

Олимпиада реализуется совместно с 35 ведущими вузами и более чем 600 лидирующими работодателями России. Дипломанты VII сезона представляют 376 университетов и филиалов, среди них и учебные заведения Самарской области.

"Ежегодно все больше активных молодых людей и вузов из разных регионов России вовлекаются в экосистему "Я — профессионал", вносят вклад в укрепление кадрового суверенитета страны и становятся частью большого профессионального сообщества, которое объединяет лучшие университеты, активную молодежь и ведущих работодателей. Студенты Самарской области ежегодно доказывают свою готовность к работе над укреплением экономики России. В VII сезоне среди вузов и филиалов региона по числу дипломантов лидируют Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева (17 дипломов), Самарский государственный технический университет (восемь), Самарский государственный университет путей сообщения (пять). Уверена, в следующем году еще больше студентов региона смогут проявить себя и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда", — рассказала руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара.

По окончании сезона студенты смогут воспользоваться карьерными возможностями: дипломанты и участники заключительного этапа с ненулевым результатом получат доступ к карьерному порталу олимпиады, где представлены вакансии, стажировки и практики от индустриальных лидеров — партнеров проекта: ПАО "Сбербанк", ПАО "ГМК "Норильский никель", Банк ВТБ, Госкорпорация "Росатом", "Газпромбанк" (Акционерное общество), ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Полюс", Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Благотворительный фонд "Система", ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик". Возможности для профессионального роста предоставляет и традиционный технический партнер "Я — профессионал" — Яндекс.

Лучшие участники олимпиады, которые получили статус дипломанта, получат льготы при поступлении на следующую ступень образования в ведущие вузы страны, пройти стажировки в крупнейших профильных компаниях, а для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тыс. рублей.