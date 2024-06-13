Самарская область вошла в топ-20 по числу дипломантов седьмого сезона "Я — профессионал"

35 студентов университетов Самарской области стали дипломантами VII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" — одного из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
В седьмом сезоне олимпиада "Я — профессионал" прошла по 73 направлениям: от робототехники до стратегического управления проектами, от креативных индустрий до фотоники. Среди 32 тыс. участников, допущенных к заключительному этапу, лучшие из лучших смогли добиться значительных результатов: было получено 3 872 статуса дипломанта, из них 1 271 победитель, 2 037 призеров, а также завоеваны 143 золотые, 179 серебряных и 242 бронзовые медали.
"Список направлений Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — ежегодно пополняется предметными областями, которые одновременно актуальны для российской экономики и соответствуют интересам мотивированной молодежи. Студенты Самарской области особенно активно проявили себя в дисциплинах "Транспорт" (шесть дипломантов), "Зеленая энергетика" (четыре) и "Освоение космоса" (четыре). Поздравляю участников олимпиады с высокими результатами", — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.
Олимпиада реализуется совместно с 35 ведущими вузами и более чем 600 лидирующими работодателями России. Дипломанты VII сезона представляют 376 университетов и филиалов, среди них и учебные заведения Самарской области.
"Ежегодно все больше активных молодых людей и вузов из разных регионов России вовлекаются в экосистему "Я — профессионал", вносят вклад в укрепление кадрового суверенитета страны и становятся частью большого профессионального сообщества, которое объединяет лучшие университеты, активную молодежь и ведущих работодателей. Студенты Самарской области ежегодно доказывают свою готовность к работе над укреплением экономики России. В VII сезоне среди вузов и филиалов региона по числу дипломантов лидируют Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева (17 дипломов), Самарский государственный технический университет (восемь), Самарский государственный университет путей сообщения (пять). Уверена, в следующем году еще больше студентов региона смогут проявить себя и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда", — рассказала руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара.
По окончании сезона студенты смогут воспользоваться карьерными возможностями: дипломанты и участники заключительного этапа с ненулевым результатом получат доступ к карьерному порталу олимпиады, где представлены вакансии, стажировки и практики от индустриальных лидеров — партнеров проекта: ПАО "Сбербанк", ПАО "ГМК "Норильский никель", Банк ВТБ, Госкорпорация "Росатом", "Газпромбанк" (Акционерное общество), ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Полюс", Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Благотворительный фонд "Система", ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик". Возможности для профессионального роста предоставляет и традиционный технический партнер "Я — профессионал" — Яндекс.
Лучшие участники олимпиады, которые получили статус дипломанта, получат льготы при поступлении на следующую ступень образования в ведущие вузы страны, пройти стажировки в крупнейших профильных компаниях, а для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тыс. рублей.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.