16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 1 июля в Самарской области начнут действовать новые тарифы ЖКХ В Самаре из-за коммунальной аварии изменены маршруты троллейбусов по ул. Мичурина Синоптики предупреждают самарцев о грозе Жители Сухой Самарки встали на защиту леса от застройки В Самаре выросло число желающих поступить на военную службу по контракту

Общество

В Самаре прошел VI ежегодный антинаркотический форум

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

26 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошел VI ежегодный антинаркотический форум Самарской области "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!". Около 150 человек — представителей власти, силовых структур, профильных ведомств, СМИ и общественных организаций — обсудили в областной столице тему консолидации ресурсов, необходимых для реализации в регионе антинаркотической стратегии, утвержденной президентом Российской Федерации на 2020–2030 гг.

Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и направлено на формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте, на оказание помощи лицам, отказавшимся от потребления запрещенных веществ.

Согласно антинаркотической стратегии, утвержденной президентом России Владимиром Путиным в 2020 г., акцент в борьбе с наркоугрозами сделан через продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Что предполагает слаженную работу представителей всех ветвей власти, общества и общественных институтов и создание единого пространства для реализации антинаркотических инициатив и развитие межсекторального диалога.

Так, в круглом столе VI ежегодного антинаркотического форума приняли участие представители антинаркотической комиссии региона, министерства здравоохранения, министерства образования, министерства труда, занятости и миграционной политики, министерства социально-демографической и семейной политики, руководители негосударственных программ социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ. Почетными гостями форума стали председатель Самарского областного отделения "Союз журналистов России" Ирина Цветкова, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции,  Вячеслав Тишин, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья, председатель комиссии Общественной палаты Самарский области по здравоохранению, здоровому образу жизни, физической культуре и спорту председатель регионального отделения Российского Красного Креста, кандидат медицинских наук, Александр Муравец.

Помимо круглого стола были также организованны зоны презентаций и тематические мастер-классы. Терапевтическое сообщество обменивалось новыми наработками, методиками и технологиями, рассказывали о программах профилактики, социальной реабилитации, сопровождения и помощи родственникам зависимых людей (созависимых). Каждое мероприятие проходило в формате открытой дискуссии и затрагивало самые актуальные вопросы:
— создание дополнительного механизма для эффективной реализации государственной антинаркотической стратегии 2020–2030гг, утвержденной президентом Российской Федерации;
— снижения рисков возникновения роста социально значимых заболеваний через социальную работу и психологическую поддержку лиц, пострадавших в результате СВО;
— снижение уровня наркотизации граждан, а также пагубных последствий немедицинского употребления ПАВ и противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Самарской области;
— построение жизнеспособной и эффективной системы межсекторального взаимодействия с органами власти, органами местного самоуправления, молодежными организациями, муниципальными антинаркотическими комиссиями и общественными организациями, негосударственными центрами социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Sergey Sergunin 02 июня 2024 23:41 Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Фото на сайте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30