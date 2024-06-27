В Самаре прошел VI ежегодный антинаркотический форум

26 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошел VI ежегодный антинаркотический форум Самарской области "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!". Около 150 человек — представителей власти, силовых структур, профильных ведомств, СМИ и общественных организаций — обсудили в областной столице тему консолидации ресурсов, необходимых для реализации в регионе антинаркотической стратегии, утвержденной президентом Российской Федерации на 2020–2030 гг.

Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и направлено на формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте, на оказание помощи лицам, отказавшимся от потребления запрещенных веществ.

Согласно антинаркотической стратегии, утвержденной президентом России Владимиром Путиным в 2020 г., акцент в борьбе с наркоугрозами сделан через продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Что предполагает слаженную работу представителей всех ветвей власти, общества и общественных институтов и создание единого пространства для реализации антинаркотических инициатив и развитие межсекторального диалога.

Так, в круглом столе VI ежегодного антинаркотического форума приняли участие представители антинаркотической комиссии региона, министерства здравоохранения, министерства образования, министерства труда, занятости и миграционной политики, министерства социально-демографической и семейной политики, руководители негосударственных программ социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ. Почетными гостями форума стали председатель Самарского областного отделения "Союз журналистов России" Ирина Цветкова, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции, Вячеслав Тишин, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья, председатель комиссии Общественной палаты Самарский области по здравоохранению, здоровому образу жизни, физической культуре и спорту председатель регионального отделения Российского Красного Креста, кандидат медицинских наук, Александр Муравец.

Помимо круглого стола были также организованны зоны презентаций и тематические мастер-классы. Терапевтическое сообщество обменивалось новыми наработками, методиками и технологиями, рассказывали о программах профилактики, социальной реабилитации, сопровождения и помощи родственникам зависимых людей (созависимых). Каждое мероприятие проходило в формате открытой дискуссии и затрагивало самые актуальные вопросы:

— создание дополнительного механизма для эффективной реализации государственной антинаркотической стратегии 2020–2030гг, утвержденной президентом Российской Федерации;

— снижения рисков возникновения роста социально значимых заболеваний через социальную работу и психологическую поддержку лиц, пострадавших в результате СВО;

— снижение уровня наркотизации граждан, а также пагубных последствий немедицинского употребления ПАВ и противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Самарской области;

— построение жизнеспособной и эффективной системы межсекторального взаимодействия с органами власти, органами местного самоуправления, молодежными организациями, муниципальными антинаркотическими комиссиями и общественными организациями, негосударственными центрами социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области.